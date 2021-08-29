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الشايب عصبي بزيادة
منذ 4 ساعات
1437
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133105
منذ 43 دقيقة
اعقب ياالخبيث ..
.. هذا اللي يقول // مايخلي الظلم الا عاجز ..
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أحدث التعليقات
زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به
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