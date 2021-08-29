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لحظة إجبار فتاة من النزول على المسرح بعد ان حاولت المشاركة
منذ ساعتين
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3854
منذ ساعة
والله اللي قلة حياء منها .. بين الرجاجيل ما تستحي ولا تنتخي هذي . تخيلوا ان يدخل رجل على حفل الحريم باي قاعة يبي يشارك معهن . كلن يحفظ نفسه . المرأة تبقى مرأة تحفظ نفسها اشرف لها
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133105
منذ ساعة
قلة حياء ..
ابو علي
عدد التعليقات : 209
منذ ساعة
ركز في الخبر لحظة إجبار فتاه من النزول إلى المسرخ
المشكله انهم نزلوها من المسرح
لكن قلة الحياء والاختلاط بالرجال والتبرج والرقص بين الرجل ليست مشكله
حسبنا الله ونعم الوكيل وين كنا واين أصبحنا
مسفر الغامدي
عدد التعليقات : 131
منذ ساعة
عسى الله يستر لا تصير النياق فحول.... تظلي تهادر والجمل رافع ذيله
ابو علي
عدد التعليقات : 209
منذ ساعة
ذلحين بيجيك واحد ويقول مجنسة واجنبيه
والله انها سعوديه أبا عن جد
فكو لهم مجال الصياعه وقلت الحيا
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أحدث التعليقات
زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به
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