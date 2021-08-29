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معلم يناجي مدرسته بأبيات شعرية بعد منعه من الدوام بسبب تأخره في الجرعة الثانية

منذ 5 ساعات
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معلم يناجي مدرسته بأبيات شعرية بعد منعه من الدوام بسبب تأخره في الجرعة الثانية

مكة المكرمة (صدى):
حرم معلم  من الدوام بسبب تأخره في تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مما دفعه لمناجاة مدرسته في مكة المكرمة بأبيات شعرية.

وشعر المعلم بالحرمان من دخول مدرسته بعد رؤيته للتنظيم المشرف من قبل وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، قائلا:"لأجل هذا شعرت بالحرمان أنا أشوف اليوم البداية المشرفة جدا لعام جديد؛ فكتبت بل خاطبت مدرستي بهذه الأبيات المتواضعة".

يا آخرَ العلمِ في أنصاف كانونِ

من ذا على البعد يا حبي يواسيني

منعتُ منكِ وأشواقي تقاتلني

عامان مرت وأنتِ في شراييني

تأخرت جرعتي والله يأجرني

متى لوصلك درب الحب يهديني؟

بداية القوم تروي كل ضامئةٍ

شوقي لها شوقُ نحّالٍ لنسريني

حبيبتي .. والمغاني عنك قاصرة

أنتِ السمو الذي يبقى ويبقيني

لست البعيد ولكن الهوى دولٌ

بالصدق ناجيت والنجوى تسليني

دوماً أرى العز في أطراف فاتنتي

عزاً من العلم والآداب والدينِ

هذا سلامي لمن بالفرحِ توجكِ

بروعة  التاج في ساحِ السلاطينِ

وهل وصالي بشعري سوف ينقذني

من الوداعي الذي بالبعد يغريني

أشم ريحة توديعٍ يباغتني

واللوح أكبر من كل التلاوينِ

 

 

مكة المكرمة
مدرسة
معلم
الدوام
أبيات شعرية
لقاح كورونا
الجرعة الثانية

التعليقات

سعد
سعد عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
مبدع ،
أكيد معلم لغة عربية او معلم جغرافيا هههههههه
ابو يحيى
ابو يحيى عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
معلم لغة عربية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82601
منذ ساعتين
على مهل
أبوخالد إبن سمومة
أبوخالد إبن سمومة عدد التعليقات : 14130
منذ ساعة
ماشاء الله،
إبداع ياأستاذ،
***
دوماً أرى العز في أطراف فاتنتي

عزاً من العلم والآداب والدينِ.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133109
منذ 32 دقيقة
احسنت يا استاذ ، صح لسانك مليون ويزيدون ..

.. خذ الجرعة الثانيه وتوجه لمحبوبتك بكل ثقة وثبات ... وفقك الله ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه شكل البزر غاثه..
ابوبدر
دائما السيناريوهات المحتملة : اما ان هناك عدواة لمصلحة ما. او انه احد من طرف الاسرة في حال انفصال الزوج والزوجة.
طارق
الى جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
لخبوا كيانهم ..
ابوبدر
هو السبب فيما حصل لهم وراح يحصل وقرار كارثي بالخروج بهذه الطريقة هروب بالطائرات وتكسير مخلفات الاجهزة والهارديسكات .. الخ . انتهى

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