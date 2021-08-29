تدشين أول منتخب كرة قدم لقصار القامة 

الخرطوم (صدى):
أطلق أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة في السودان، في أولى تدريباته الرئيسية بملعب نادي الأسرة وسط الخرطوم.
ومن جهته، أوضح كابتن منتخب قصار القامة عبدالهادي محجوب الشهير بـ"حتة"، أن فكرة تكوين منتخب لقصار القامة في السودان بدأت لديه قبل ثلاث سنوات، خلال متابعته لقصير قامة بالمغرب وتكوينه منتخبا لقصار القامة ببلده، وفق الزميلة"إرم نيوز".
وأشار إلى أنه اجتهد كثيرا من أجل الوصول والإعلان عن أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة في السودان.
ولفت إلى أن تمارين منتخبه ستتواصل بشكل أسبوعي من أجل انطلاقة فريقه والمشاركة في الفعاليات الرياضية الخارجية.