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تدشين أول منتخب كرة قدم لقصار القامة 

منذ 3 ساعات
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تدشين أول منتخب كرة قدم لقصار القامة 

الخرطوم (صدى):
أطلق أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة في السودان، في أولى تدريباته الرئيسية بملعب نادي الأسرة وسط  الخرطوم.

ومن جهته، أوضح كابتن منتخب قصار القامة عبدالهادي محجوب الشهير بـ"حتة"، أن فكرة تكوين منتخب لقصار القامة في السودان بدأت لديه قبل ثلاث سنوات، خلال متابعته لقصير قامة بالمغرب وتكوينه منتخبا لقصار القامة ببلده، وفق الزميلة"إرم نيوز".

وأشار إلى أنه اجتهد كثيرا من أجل الوصول والإعلان عن أول منتخب لكرة القدم لقصار القامة في السودان.

 

ولفت إلى أن تمارين منتخبه ستتواصل بشكل أسبوعي من أجل انطلاقة فريقه والمشاركة في الفعاليات الرياضية الخارجية.

 

 

الخرطوم
السودان
ملعب
تدريبات
قصار القامة
منتخب كرة قدم
نادي الأسرة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3854
منذ ساعة
عالبركة ولابد ايضا من تغيير بعض القوانين كأن تُنع الالعاب الهوائية والكورة تكون من انواع اللي ما تبنط وترتفع 😂

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أحدث التعليقات

زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به

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