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سارة الكندري تعلق على خبر انفصالها عن أحمد العنزي:"الطلاق لم يتم رسمياً" 

منذ 11 ساعة
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سارة الكندري تعلق على خبر انفصالها عن أحمد العنزي:"الطلاق لم يتم رسمياً" 

خالد الظفيري (صدى):
علقت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، على خبر انفصالها عن أحمد العنزي الاتهامات، قائلة إنها وأحمد لم ينفصلا بشكل رسمي بعد، وإنها ستعلن ذلك في أوانه بعرض صك الطلاق.

وأشارت سارة الكندري:"أحمد تسرَع بإعلان الانفصال كونه لم يتم رسمياً بعد، وأن الطلاق الرسمي سيقع اليوم الأحد وأنها تحترم أحمد كونه والد ابنتها".

وأوضحت:" أنها لا تحب النفاق والكذب والحديث من غير دلائل، والتلميحات بكلمات أغاني"، لافتة:"أن كل ما تعرضت له من سجن وقضايا بسببه وبموافقته كون الرجل هو من يحكم زوجته".

ونوهت بأنها ستتابع حياتها ولن تتأثر، إلا أنها تعاني في هذه الفترة من تعب نفسي، وستعود لمتابعيها الذين طالبتهم بالدعاء لها بإتمام هذا الطلاق، مختتمة حديثها بعبارة "الرجال قليل".

ومن جانبه، ذكر أحمد العنزي، أنه  ربما اهتدى وتاب وعاد إلى ربه بدعوة صديق أو متابع أو أم، مقدماً في الوقت ذاته اعتذاره لعائلته ومتابعيه ولكل شخص كونه كان في غفلة وصحا منها.

وتابع أن الله يفتح أبواب توبته للجميع وأنه لا يقبل أن يرى في بيته وأسرته أي شيء غير جميل ويخالف العادات والتقاليد والمجتمع.

 

طلاق
انفصال
صك
سارة الكندري
أحمد العنزي

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 233
منذ 10 ساعات
الله الهادي وعقبال الباقي اللهم امين هؤلاء ليس سويات لأن الارتباط بهم يتبعه تنازلات كبيره تضر بالرجل وعائلته
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52816
منذ 16 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه اربعه قليل جدا وانت تحتاجين لعشرة حمير ويمكن يطفون الحراره
ابو عمار
بارك الله فيها
ابو عمار
طيب هارب من وين
ابو عمار
وين البنزين الايراني الى الان لم يوزعه ابو زميره
ابو عمار
اللهم زد في قتلاهم

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