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مودل آش: لن أتزوج إلا رجل يروضني

منذ ساعة
1572
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مودل آش: لن أتزوج إلا رجل يروضني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسببت عارضة الأزياء مودل آش، في إثارة الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن الزواج، بعد رسالة من أحد المتابعين قال لها :"ما ألومك وربي لما تقولين أتزوج أربعة رجال".

وعلقت مودل آش أنها تريد أن تتزوج رجل من احدى الجنسيات الأتية: "الكويت، عمان، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين"، لافتة إلى أن تنوع الجنسيات التي تريد أن تتزوج منها لأنها: "شخصية ملولة".

وأشارت إلى أنها تحب التنوع لأنها تشعر بالملل، مضيفة أنها مستحيل رجل واحد يملاً عينها لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن ترتبط إلا برجل واحد، مختتمة حديثها قائلة: "لن يفوز بقلبي إلا رجل يروضني".

وتعرضت مودل آش للانتقادات للمرة الثانية بسبب عن زواجها من أكثر من رجل بعد أن نشرت فيديو من قبل حذرت فيه النساء المتزوجات منها، لأنها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.

 

 

زواج
عارضة أزياء
فن ومشاهير
مودل آش

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82596
منذ ساعة
عمت دول الخليج 6 كلها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82596
منذ ساعة
عمت دول الخليج 6 كلها
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9999
منذ 52 دقيقة
ليه وأنتي شايفه نفسك حيوانه تحتاجين للترويض ***!!!ههههههههههههههههههههه

أستغفر الله و أتوب إليه ***
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9999
منذ 39 دقيقة
رب كلمة قالت لصاحبها دعني **!!!!!!!!!!
ابي اشخ فوقك
ابي اشخ فوقك عدد التعليقات : 703
منذ 38 دقيقة
عمود كهربه مايروضها؟
ناقد
ناقد عدد التعليقات : 215
منذ 17 دقيقة
ما نوع الترويض الذي تحتاجينه ... الشباب قدرات متعددة

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
ناقد
ما نوع الترويض الذي تحتاجينه ... الشباب قدرات متعددة
مصدوم
الي يسال عن سوريا ايران كفت وفت للاسف حتى اسالوا الاسد
وافي
طالبان سوف تقضي على كل متصهين
وافي
على زق يامطي

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