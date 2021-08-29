مودل آش: لن أتزوج إلا رجل يروضني

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسببت عارضة الأزياء مودل آش، في إثارة الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن الزواج، بعد رسالة من أحد المتابعين قال لها :"ما ألومك وربي لما تقولين أتزوج أربعة رجال".
وعلقت مودل آش أنها تريد أن تتزوج رجل من احدى الجنسيات الأتية: "الكويت، عمان، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين"، لافتة إلى أن تنوع الجنسيات التي تريد أن تتزوج منها لأنها: "شخصية ملولة".
وأشارت إلى أنها تحب التنوع لأنها تشعر بالملل، مضيفة أنها مستحيل رجل واحد يملاً عينها لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن ترتبط إلا برجل واحد، مختتمة حديثها قائلة: "لن يفوز بقلبي إلا رجل يروضني".
وتعرضت مودل آش للانتقادات للمرة الثانية بسبب عن زواجها من أكثر من رجل بعد أن نشرت فيديو من قبل حذرت فيه النساء المتزوجات منها، لأنها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.