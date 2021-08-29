نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يستبعد كل من "كويلار وكاريو" عن القائمة الآسيوية

منذ 4 ساعات
2832
3
الهلال يستبعد كل من "كويلار وكاريو" عن القائمة الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
كشف المحلل الرياضي بندر الرزيحان، عن قائمة فريق الهلال، استعدادًا لمباراته القادمة أمام الاستقلال بالدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد بندر خلال حديثه عبر قناة 24 الرياضية، أن محمد جحفلي لاعب فريق الهلال، تم توظيفه كلاعب محور من أجل بطولة آسيا، في ظل قوة فريق الاستقلال وأهمية المباراة للهلال ومديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم.

وأضاف الرزيحان أنه يتوقع استبعاد كل من "كويلار وكاريو" من حسابات جارديم، في دوري الأبطال.

ويذكر أن الهلال سيبدأ استعداداته لمباراة الاستقلال بعد غد الثلاثاء، ببرنامج مكون من مرحلتين، ويتضمنه إقامة مبارتين وديتين واحدة منهم أمام فريق الكويت الكويتي.

الهلال
دوري أبطال آسيا
القائمة الآسيوية
كويلار وكاريو

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 210
منذ ساعة
المدرب ناي يدمر الهلال وأكيد مدسوس عليه من الفقراويه يدمر الهلال ويعطونه من الفائض المالي عندهم (رشوه ) أهم شي يزيح الهلال من المنافسه
متفرج
متفرج عدد التعليقات : 210
منذ ساعة
المدرب مدسّمين شاربه الأعداء الفقراويه كي يزيح الهلال من الطريق لعلى وعسى يفوزون ببطوله....
متفرج
متفرج عدد التعليقات : 210
منذ ساعة
المدرب مدسّمين شاربه الأعداء الفقراويه كي يزيح الهلال من الطريق لعلى وعسى يفوزون ببطوله....

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به

أخر الأخبار

"الانضباط" تغرم عدد من الأندية بسبب مخالفات الجمهور
"الانضباط" تغرم عدد من الأندية بسبب مخالفات الجمهور
منذ 14 دقيقة 1249
بالفيديو .. "المرور" تحدد مسارات وتوحد الاتجاهات في بعض الأحياء مع عودة الدراسة حضورياً
بالفيديو .. "المرور" تحدد مسارات وتوحد الاتجاهات في بعض الأحياء مع عودة الدراسة حضورياً
منذ 31 دقيقة 1202
"الموارد البشرية" و "سدايا" توقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
"الموارد البشرية" و "سدايا" توقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
منذ 43 دقيقة 1255
عبدالله الذيابي: الصيام المتقطع يحرق الشحوم الزائدة
عبدالله الذيابي: الصيام المتقطع يحرق الشحوم الزائدة
منذ 53 دقيقة 1421
شاهد.. انفجار جديد في كابل بعد سقوط صاروخ على منزل سكني 
شاهد.. انفجار جديد في كابل بعد سقوط صاروخ على منزل سكني 
منذ ساعة 1357
القبض على 6 مواطنين لاعتدائهم على المركبات وسرقتها بالرياض
القبض على 6 مواطنين لاعتدائهم على المركبات وسرقتها بالرياض
منذ ساعة 1332
بالفيديو .. طالب في أول أيام الدراسة الحضورية: اشتقنا لأصدقائنا ومعلمينا
بالفيديو .. طالب في أول أيام الدراسة الحضورية: اشتقنا لأصدقائنا ومعلمينا
منذ ساعة 1332
وكيل وزارة التعليم: عودة الدراسة حضوريًا من أكبر التحديات
وكيل وزارة التعليم: عودة الدراسة حضوريًا من أكبر التحديات
منذ ساعة 1413
إطلاق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر بدون أي رسوم
إطلاق خدمة التجوال المحلي في القرى والهجر بدون أي رسوم
منذ ساعة 1647
مبابي يرفض محاربة باريس سان جيرمان من أجل ريال مدريد
مبابي يرفض محاربة باريس سان جيرمان من أجل ريال مدريد
منذ ساعتين 1701