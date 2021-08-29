الهلال يستبعد كل من "كويلار وكاريو" عن القائمة الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
كشف المحلل الرياضي بندر الرزيحان، عن قائمة فريق الهلال، استعدادًا لمباراته القادمة أمام الاستقلال بالدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأكد بندر خلال حديثه عبر قناة 24 الرياضية، أن محمد جحفلي لاعب فريق الهلال، تم توظيفه كلاعب محور من أجل بطولة آسيا، في ظل قوة فريق الاستقلال وأهمية المباراة للهلال ومديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم.
وأضاف الرزيحان أنه يتوقع استبعاد كل من "كويلار وكاريو" من حسابات جارديم، في دوري الأبطال.
ويذكر أن الهلال سيبدأ استعداداته لمباراة الاستقلال بعد غد الثلاثاء، ببرنامج مكون من مرحلتين، ويتضمنه إقامة مبارتين وديتين واحدة منهم أمام فريق الكويت الكويتي.