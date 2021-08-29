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الهلال يخطط لضم فهد المولد

منذ 17 ساعة
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الهلال يخطط لضم فهد المولد

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن طلب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال التعاقد مع فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب والتفاوض مع إدارة الاتحاد لإتمام الصفقة.

وأوضحت مصادر أن الهلال سيتجه لتقديم عرض مالي مُغري لنادي الاتحاد للموافقة على رحيل فهد المولد.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نفت مؤخرًا رغبتها حول رحيل اللاعب كونه عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في صفوف الفريق الكروي الأول للعميد.

يذكر أن اللاعب فهد المولد يمر بفترة من عدم الاستقرار الفني مع العميد وذلك منذ بداية الموسم الحالي.

الهلال
الاتحاد
عبدالعزيز المريسل
فهد المولد
جارديم

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 710
منذ 20 دقيقة
ايهب يا ام زكي ما اكذبك

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أحدث التعليقات

كلام مليان
وش دخلك بالاتحاد انت الان تابع وناعق لاعلام القرنبع تبحث عن كامري معروف وضعك
أبوخالد إبن سمومة
الله أكبر،، اللهم اجعل الصلاة راحة لأبداننا، وأمانًا لأرواحنا، وسكينة لأنفسنا..
كلام مليان
120 مليون كلها مجدوله لا تلعب على الجماهير
كلام مليان
ايهب يا ام زكي ما اكذبك
هلالي
ونعم التربية ماشاء الله تباك الله عليه

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