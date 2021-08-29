الهلال يخطط لضم فهد المولد

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن طلب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال التعاقد مع فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب والتفاوض مع إدارة الاتحاد لإتمام الصفقة.
وأوضحت مصادر أن الهلال سيتجه لتقديم عرض مالي مُغري لنادي الاتحاد للموافقة على رحيل فهد المولد.
وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نفت مؤخرًا رغبتها حول رحيل اللاعب كونه عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في صفوف الفريق الكروي الأول للعميد.
يذكر أن اللاعب فهد المولد يمر بفترة من عدم الاستقرار الفني مع العميد وذلك منذ بداية الموسم الحالي.