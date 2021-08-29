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بالفيديو.. إجراءات يتبعها الطالب عند العودة من المدرسة إلى المنزل

منذ ساعتين
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بالفيديو.. إجراءات يتبعها الطالب عند العودة من المدرسة إلى المنزل

الرياض (صدى):
أوضح استشاري أمراض الباطنة، الدكتور صالح الدماس، الإجراءات التي يتبعها الطالب عند العودة من المدرسة إلى المنزل.

وقال الدكتور صالح الدماس، أنه يجب أن يحرص الطالب بشكل أساسي على النظافة الشخصية عند العودة إلى المنزل، وذلك بغسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 40 : 60 ثانية، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشار إلى عدم استخدام نفس الكمامة لعدة مرات والتخلص منها في مكان آمن قبل الدخول إلى المنزل، والمحافظة على الإجراءات الاحترازية في المنزل مثل التباعد الاجتماعي وخاصةً في حال وجود أي أعراض والذهاب لأي من مراكز "تطمن" لإجراء فحص.

طلاب
كورونا
مدارس
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية
العودة الحضورية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9999
منذ ساعة
بصراحة ترى مسختوها على الأخر **

ما باقي إلا تقولون يعزل نفسه بعد العودة من المدرسة***!!!

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
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