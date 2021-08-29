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"تناول المسكنات" من أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم

منذ 12 ساعة
2029
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"تناول المسكنات" من أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت مؤسسة الرئة الألمانية أن انقطاع النفس النومي هو اضطراب تنفسي يحدث أثناء النوم بسبب ضيق المسالك التنفسية، وهو غالباً ما يكون مصحوباً بصوت شخير عال.

وأشارت المؤسسة إلى عوامل الخطورة المؤدية لانقطاع النفس النومي والتي تتمثل في التقدم في العمر، والبدانة، والتدخين، وشرب الكحوليات، وتناول المسكنات والمهدئات.

وأضافت أن انقطاع النفس النومي بواسطة ما يعرف بـ«أجهزة التنفس ذات ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر»، أو جبيرة الفك السفلي أثناء النوم. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر اللجوء إلى الجراحة.

وأكدت المؤسسة على أنه يمكن الوقاية من انقطاع النفس أثناء النوم من خلال ممارسة الأنشطة البدنية، وتقليل فترات الجلوس، وفقا لنتائج دراسة أميركية حديثة.

 

المسكنات
انقطاع النفس اليومي
انقطاع النفس
مؤسسة الرئة الألمانية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133121
منذ 11 ساعة
معلومات طيبه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82606
منذ ساعتين
الله يعين

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