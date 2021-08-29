عودة ابنة مريم حسين للظهور بـ "صورة" على سجادة الصلاة

مليكة فؤاد (صدى):
نشرت الفنانة المغربية، مريم حسين، صورة لابنتها "الأميرة" وهي على سجادة الصلاة، وذلك بعد غياب طويل.
وانتشرت صورة طفلة مريم حسين الصغيرة، من طلقيها فيصل الفيصل، وسط تعليقات وإعجاب المتابعين؛ حيث قال البعض:"أحلى صورة.. احسن من اللي يصورون اطفالهم وهم يرقصون"، "يعني شوفو بنتي اتصلي .. الله يهديج هالتصوير حق الفشخره بس"، "ما شاء الله الله يبارك فيها ويجعلها من الصالحين و قرة عين لوالديها".
وظهرت ملامح الطفلة للجمهور للمرة الأولى منذ ولادتها في فبراير الماضي، حيث نشرت مريم حسين مجموعة صور لابنتها وعلقت عليها قائلة: "اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا كعرب مسبار الأمل، ويوم تاريخي بالنسبة لي لأني خلفت أجمل بنوتة رأتها عيني".