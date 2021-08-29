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مراهق يقتل زميلته بـ 12 طعنة بعدما اكتشف حملها

منذ 58 دقيقة
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مراهق يقتل زميلته بـ 12 طعنة بعدما اكتشف حملها

بوينس آيرس (صدى):
تعرضت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا للضرب المبرح والقتل على يد زميلها في الفصل بعد أن كشفت أنها حامل بطفله في الأرجنتين.

تفصيلا، أقدم مراهق على ضرب زميلته بشكل متكرر على رأسها بحجر وطعنها أكثر من 12 مرة في رقبتها وبطنها في مندوزا، الأرجنتين، بعد أن أخبرته أنها حامل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان المشتبه به قبل وقوع الجريمة طلب من زميلته مقابلته في منزل مهجور حيث قام بضربها بوحشية ثم طعنها ما بين 10 و15 مرة، ثم ترك الصبي جثة الفتاة في المنزل وهرب من مكان الحادث.

وتمكن الأهالي من العثور على جثة الفتاة بعد 20 دقيقة فقط من وقوع الجريمة ، وتبين أنها أصيبت بجروح مختلفة من الضرب والطعن في جميع أنحاء جسدها، لكن وفاتها كانت بسبب طعنة عميقة في المعدة.

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قتل
الأرجنتين
مراهق
منزل مهجور
جثة الفتاة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133075
منذ 18 دقيقة
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133075
منذ 13 دقيقة
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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