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بالفيديو.. "طالبان" تقتل فنان شعبي شهير بتهمة الغناء والموسيقى

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. "طالبان" تقتل فنان شعبي شهير بتهمة الغناء والموسيقى

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام محلية أفغانية، اليوم الأحد، عن قيام حركة طالبان بقتل مغنٍ محلي في منطقة أندراب بولاية بغلان شمال شرقي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الحركة قتلت المغني المحلي، فؤاد أندرابي، في قرية كيشناباد، بعد جره من منزله بطريقة عنيفة على يد عناصر طالبان.

وصرح وزير الداخلية الأسبق مسعود أندرابي، إن الحركة قتلت المغني المشهور، لافتًا إلى أنها تواصل عمليات القتل في جميع أنحاء البلاد خصوصاً في أندراب، فيما يأتي هذا الحادث المؤلم، بعد حوادث مماثلة ارتكبتها الحركة ومازالت.

وكانت طالبان قد قتلت بدم بارد الفنان الكوميدي المعروف في قندهار نزار محمد المعروف باسم خاشا جوان، في يوليو الماضي؛ حيث أن المسلحين جروا الفنان بعد قتله إلى خارج منزله، ويداه مقيدتان خلف ظهره، وألقيت جثته في منطقة داند بقندهار.

 

جريمة
قتل
أفغانستان
حركة طالبان
فنان شعبي
فؤاد أندرابي
الغناء والموسيقى

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 900
منذ 33 دقيقة
طالبان سوف تقضي على كل متصهين

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
ناقد
ما نوع الترويض الذي تحتاجينه ... الشباب قدرات متعددة
مصدوم
الي يسال عن سوريا ايران كفت وفت للاسف حتى اسالوا الاسد
وافي
طالبان سوف تقضي على كل متصهين
وافي
على زق يامطي

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