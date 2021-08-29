نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

راحت عليه وسط السيول

منذ ساعة
803
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133075
منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133075
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. "طالبان" تقتل فنان شعبي شهير بتهمة الغناء والموسيقى
بالفيديو.. "طالبان" تقتل فنان شعبي شهير بتهمة الغناء والموسيقى
منذ 18 دقيقة 1516
فتاة في موقف محرج وسط الجماهير
فتاة في موقف محرج وسط الجماهير
منذ 28 دقيقة 167
يا فرحة ما تمت
يا فرحة ما تمت
منذ 32 دقيقة 184
زبون يتفاجئ بإنفجار هاتفه النقال
زبون يتفاجئ بإنفجار هاتفه النقال
منذ 38 دقيقة 154
وزارة التعليم تشرع في تطبيق برنامج "الطفولة المبكرة"
وزارة التعليم تشرع في تطبيق برنامج "الطفولة المبكرة"
منذ 42 دقيقة 1739
السديس: مسيرة التعليم في الحرمين مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة
السديس: مسيرة التعليم في الحرمين مستمرة وفق الإجراءات الاحترازية بدعمٍ من القيادة
منذ 48 دقيقة 1665
بالفيديو.. الطلاب لوزير التعليم: مستعدين ومشتاقين
بالفيديو.. الطلاب لوزير التعليم: مستعدين ومشتاقين
منذ 53 دقيقة 1639
مراهق يقتل زميلته بـ 12 طعنة بعدما اكتشف حملها
مراهق يقتل زميلته بـ 12 طعنة بعدما اكتشف حملها
منذ 58 دقيقة 1132
جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1813
خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية
خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية
منذ ساعة 1925