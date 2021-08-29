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راحت عليه وسط السيول
منذ ساعة
803
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133075
منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133075
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
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