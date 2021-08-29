مقطع طريف للقصبي والسدحان من مسلسل "طاش ما طاش" تزامنا مع عودة الدراسة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعاد ناشطون نشر مقطع فيديو طريف من المسلسل الشهير طاش ما طاش وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
وبين الفيديو لقطات من مشهد داخل أحد الفصول الدراسية حيث أدى الفنان عبدالله السدحان دور المعلم أما الفنان ناصر القصبي أدى دور الطالب، وطلب السدحان من القصبي التحدث خلال موضوع التعبير عن رحلة قام بها وأسرته في أحد الأماكن في المملكة.
وتحدث القصبي عن قيامه وأسرته برحلة إلى جدة وسرد العديد من الأحداث وبمجرد أن انتهى من الحديث علق السدحان قائلا: "إذا سافروا أهلك مرة ثانية جدة لا تروح معهم.. ولا كلمة صح".