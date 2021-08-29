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بالفيديو.. تصرف غير لائق من وزير الخارجية الإيراني خلال التقاط الصورة التذكارية يغضب العراقيين

منذ 5 ساعات
16477
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بالفيديو.. تصرف غير لائق من وزير الخارجية الإيراني خلال التقاط الصورة التذكارية يغضب العراقيين

وكالات (صدى):
خالف وزير الخارحية الإيراني حسين أمير عبداللهيان البروتوكولات والقواعد والأعراف الرسمية للقمم وتحديدا قمة بغداد، حيث ظهرت المخالفة أثناء تصوير اللقطة الجماعية للرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية.

وأظهرت لقطات مصورة دخول الحضور إلى المنصة وقف وزير الخارجية الإيراني في الصف الأول بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب شبكة "روداو" الإخبارية الكردية.

وأثار وقوف وزير الخارجية الإيراني بين قادة دول الجوار لدى التقاط صورة جماعية لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، جدلا واسعًا، وسط تعليقات حول ما إذا كان قد خرق البروتوكول المتبع في مثل هذه اللحظات.

جاءت وتيرة الجدل مع تناقل لقطات مصورة للحظة التقاط صورة جماعية لقادة ووزراء دول الجوار والصديقة للعراق على هامش مؤتمر بغداد.

مصر
العراق
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
وزير الخارجية الإيراني
البروتوكول
مؤتمر بغداد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133086
منذ 5 ساعات
ماهي غريبه على شياطين إيران أن يأتوا بكل سوء ، لأنهم عكفان مخالفون لكل نظام مستقيم ..
محمد
محمد عدد التعليقات : 17
منذ 3 ساعات
وجود سوريا في هذا المؤتمر أولى من وجود مصر والمؤتمر خاص بدول جوار العراق
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
علامة استفهام كبيرة لماذا لم يتم دعوة الرئيس بشار الاسد
وافي
وافي عدد التعليقات : 900
منذ 40 دقيقة
رحم الله ابوعدي
مصدوم
مصدوم عدد التعليقات : 25
منذ 33 دقيقة
الي يسال عن سوريا ايران كفت وفت للاسف حتى اسالوا الاسد

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
ناقد
ما نوع الترويض الذي تحتاجينه ... الشباب قدرات متعددة
مصدوم
الي يسال عن سوريا ايران كفت وفت للاسف حتى اسالوا الاسد
وافي
طالبان سوف تقضي على كل متصهين
وافي
على زق يامطي

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