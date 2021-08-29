بالفيديو.. تصرف غير لائق من وزير الخارجية الإيراني خلال التقاط الصورة التذكارية يغضب العراقيين

وكالات (صدى):
خالف وزير الخارحية الإيراني حسين أمير عبداللهيان البروتوكولات والقواعد والأعراف الرسمية للقمم وتحديدا قمة بغداد، حيث ظهرت المخالفة أثناء تصوير اللقطة الجماعية للرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية.
وأظهرت لقطات مصورة دخول الحضور إلى المنصة وقف وزير الخارجية الإيراني في الصف الأول بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب شبكة "روداو" الإخبارية الكردية.
وأثار وقوف وزير الخارجية الإيراني بين قادة دول الجوار لدى التقاط صورة جماعية لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، جدلا واسعًا، وسط تعليقات حول ما إذا كان قد خرق البروتوكول المتبع في مثل هذه اللحظات.
جاءت وتيرة الجدل مع تناقل لقطات مصورة للحظة التقاط صورة جماعية لقادة ووزراء دول الجوار والصديقة للعراق على هامش مؤتمر بغداد.