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خطوات تساعد في التخلص من دهون البطن بدون ريجيم

منذ 6 ساعات
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خطوات تساعد في التخلص من دهون البطن بدون ريجيم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكو البعض من الأشخاص من مشكلة دهون البطن، حيث أنها تعطي مظهرا غير مقبول مما يتسبب في الإحراج، فضلا عن التعرض إلى بعض الأمراض الخطيرة ومنها السكري وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

ويمكن التخلص من دهون البطن عبر خطوات بسيطة دون اتباع نظام غذائي وحتى ممارسة الرياضة بحسب صحيفة "تايمز أوف إبنديا" وتتضمن

1. التحكم في كمية الطعام واللجوء إلى الأطباق الأصغر حجما

في كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري، ويجب التحكم في الكمية واللجوء إلى الأطباق الأصغر حجما

2. تناول الطعام ببطء ومضغه بشكل جيد

يجب تناول الطعام ببطء ومصغه بشكل صحيح. فهذا يساعدك هذا على تكسير طعامك بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل هضمه في معدتك.

3. التحكم في التوتر والنوم بشكل كاف

توصلت الأبحاث إلى أن قلة النوم لدى الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن وقد تجعل من الصعب عليهم تقليل دهون البطن، فقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى التوتر وتسبب أيضا ارتفاع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) لديك وتزيد أيضا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

4. تحكم في وضعيتك

سواء كنت تعمل أو تقوم بأي شكل آخر من أشكال العمل، فمن المهم أن تتحقق من وضعيتك. غالبا ما نتجاهل الضرر الأكثر وضوحا الذي نتسبب فيه لأنفسنا نتيجة وضعية الجسم الخاطئة.

يمكن أن تكون دهون البطن نتيجة لذلك. يساعدك التمسك بوضعية جيدة على إشراك عضلات المعدة ومنطقة البطن أيضا.

5. شرب الكثير من الماء

الماء جزء مهم من رحلة فقدان الوزن، ويمكن بدء اليوم بشرب كوب من الماء أو تناول كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة، فهو يرطب جسمك، ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع الجوع

التوتر
ريجيم
نظام غذائي
دهون البطن
كمية الطعام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133086
منذ 5 ساعات
معلومات طيبه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82596
منذ ساعتين
طيب
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16292
منذ ساعة
زين😊

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
ناقد
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