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سيدة تنجب مولودا استثنائيا بـ رأس هرمي ووالده يتركه

منذ ساعتين
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سيدة تنجب مولودا استثنائيا بـ رأس هرمي ووالده يتركه

لندن (صدى):
في حالة نادرة، أنجبت أم طفل استثنائي برأس هرمي في رواندا ، مما جعل والده يتهمها بأنه نتاج شيطاني .

وقالت الأم وتدعى "باجينيزا ليبراتا" من رواندا أن زوجها هجرها وعائلتها بسبب الطفل، فقد أتهمها الأب أنه نتاج شيطاني، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت الأم قد وضعت طفلها في مدينة بعيد عن قريتها وبعد أن غضب الأب فور رؤيته المولود تركها وحدها في المدينة بلا مال للعودة إلى قريتها، وظلنت عالقة هناك، في النهاية ساعدتها إحدى السيدات لإعادتها وطفلها إلى قريتها.

وأكدت السيدة أنها أنجبت العديد من الأطفال الآخرين ولم تواجه أي مشاكل، وأكملت أن الأب أصر على أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن الطفل ووصفها بأنها الشيطان.

وأضافت أنها عانت من التعذيب على يد الأهالي وسخريتهم من الطفل ووصفوه بأنه وحش، مشيرة إلى إنها لا تعرف حتى الحالة التي يعاني منها طفلها، ومع ذلك يبدو أن ابنها يعاني من ألم شديد، وتقول: "ولد هذا الطفل بهذه الطريقة ، يصفه الناس بأنه كائن فضائي بسبب مظهره".

مولود
رواندا
رأس هرمي
نتاج شيطاني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133075
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. سبحان الخالق ..
تواضع رجل G
تواضع رجل G عدد التعليقات : 34
منذ 38 دقيقة
سبحان الله العظيم الخالق المصور البديع
هذا خلق الله سبحانه خالق الخلائق القادر على كل شيء
تواضع رجل G
تواضع رجل G عدد التعليقات : 34
منذ 29 دقيقة
أسأل الله ان يلطف بحاله ويرحم ضعفه ويشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويجمل حاله وخلقه الى احسن حال انه على كل شيء قدير

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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