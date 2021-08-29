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صادرات السلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو الماضي

منذ 10 ساعات
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صادرات السلع غير النفطية تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو الماضي

الرياض (صدى):
تعتز هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، بتسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في ذات الشهر من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، الذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع.

يذكر أن الصين تُعدّ أبرز وجهات التصدير في يونيو 2021م، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار يليها الهند والبحرين بقيم و1.2 مليار ريال و1.1 مليار على التوالي، وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40% من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.

رؤية المملكة 2030
اقتصاد
الصادرات السعودية
هيئة تنمية الصادرات السعودية
التصدير
مال واعمال
غير النفطية
التنويع الاقتصادي

التعليقات

قرقر كثير
قرقر كثير عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
طيب ايش هالصادرات الي تذكر واا تشاف …
قل للناس ايش هالمنتجات … ممكن يستثمرون في المنتجات و يطورنه

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أحدث التعليقات

زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به

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