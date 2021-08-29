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وليد الفراج ينتقد حمدالله: لا مبرر لكثرة خلع قميصه إلا أن يرينا عضلات بطنه

منذ 7 ساعات
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وليد الفراج ينتقد حمدالله: لا مبرر لكثرة خلع قميصه إلا أن يرينا عضلات بطنه

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تصرف المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر ، بخلع قميصه خلال الاحتفال بأهدافه.

وقال وليد الفراج "ما في مبرر لكثرة خلع عبدالرزاق حمدالله قميصه، إلا أن يظهر لنا عضلات بطنه، خلاص حفظناها، إذا كل خلعة قميص تحصل على كارت أصفر ستندم على المباراة التي تليها".

جاء ذلك خلال حلقة برنامج أكشن مع وليد، بعدما وجه أحد المشاهدين رسالة لمسلي آل معمر، رئيس النصر، قائلا "عليك أن تتحدث مع النجم المغربي، يا حمدالله نحتاجك في كل المباريات ولا نرى أي داع لخلع القميص وتحصل بسببها على إنذارات".

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية، عن طلب حمدالله الرحيل من نادي النصر، بسبب استبعاده من القائمة الآسيوية، وهو ما نفاه رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، مشددا على أن الشائعات تطارد حمدالله وتثار ضده، لأنه لاعب هداف ويسجل الكثير من الأهداف.

وليد الفراج
كارت أصفر
عبدالرازق حمدالله
أكشن مع وليد

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 19
منذ 7 ساعات
ههههههههههه خطير ياوليد
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين) عدد التعليقات : 2817
منذ 7 ساعات
فقري وجاه فلوس
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9999
منذ 7 ساعات
ياا وليد **حتى أنت ضاغطك حمدالله ***

لما مالقوا في الورد عيب قال عنه فيه شوك *** ههههههههههههههههههههههههه
ساري النهار
ساري النهار عدد التعليقات : 10
منذ 5 ساعات
ايوه هوا في عضلات رجال وانتا شنو وليد
مونتي
مونتي عدد التعليقات : 53
منذ ساعتين
لو اللاعب هلالي كان جبت الطبلة ومدحته
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 468
منذ ساعتين
اوجعك تصرف هالبطل ياوليد غيره يحبي …….
عباس قاروره
عباس قاروره عدد التعليقات : 468
منذ ساعتين
خلك في برنامجك واترك عنك هالبطل افضل
مصدوم
مصدوم عدد التعليقات : 25
منذ ساعتين
يعني تعرف انه من اول هو يرفع الفانيله لم يجيب هدف ماهي جديده

ليه الانتقاد الحين يا وليد
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2593
منذ ساعتين
الآسيوية صعبة قوية،،، فلذلك يخلع الفانلة ليضمها إلى خرقة الصرامي وتصبح بطولتين في نضر الفقراوية،،، نادي ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية ابو ريالين راعين الدسائس والمؤامرات وبطولات المكاتب
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 37
منذ ساعتين
شف هنا تعليقات الطواقي البقردية مثل سيدهم الهراج الطبال طبول لا راحوا ولا جو تلقى الواحد منهم عود دخان عوج
Suliman
Suliman عدد التعليقات : 20
منذ ساعة
جلد حمدالله طلع ما في قلبك طبل والطواقي معك

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
ناقد
ما نوع الترويض الذي تحتاجينه ... الشباب قدرات متعددة
مصدوم
الي يسال عن سوريا ايران كفت وفت للاسف حتى اسالوا الاسد
وافي
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على زق يامطي

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