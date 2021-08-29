بالفيديو.. جواهر الكويتية تكشف عن تطورات حالتها الصحية: «وكّلت أمري إلى الله»

خالد الظفيري (صدى):
كشفت الفنانة الكويتية جواهر، عن معاناتها مع مرض السرطان الذي اصابها منه منذ بداية تشخيصه الخاطئ عام 2019.
وذكرت جواهر خلال لقاء تلفزيوني معها: “الخطأ بتشخيص المرض سببه الإبطاء بإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير، قبل اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد”.
وأضافت أنها تلقت51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، مشيرة إلى أنها أصبحت بحال أفضل من السابق، حيث تستطيع الحركة ومغادرة السرير.
يذكر أن جواهر، أعلنت إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020، حين نشرت صورة لناجين من مرض السرطان في الدماغ قائلة : “إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يا رب”.