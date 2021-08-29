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مستشار قانوني: مدير المدرسة مسؤول نظامًا عن إساءة استخدام الطالب للجوال

منذ ساعة
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مستشار قانوني: مدير المدرسة مسؤول نظامًا عن إساءة استخدام الطالب للجوال

نايف السالم (صدى):
أوضح المستشار القانوني أحمد عجب، أن أي جريمة إلكترونية قد يرتكبها الطالب باستخدام جواله في المدرسة، سيكون هناك مسؤولية على مدير المدرسة.

وقال عجب: "دون الإخلال بمسؤولية الطالب أو الطالبة عن أي جريمة الكترونية قد يرتكبها بالمدرسة عن طريق إساءة استخدام الجوال العائد له، يظل المدير أو المديرة مسؤول نظاماً مسؤلية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأديته الدراسة الحضورية ".

وأضاف: "يتحمل الطالب المدان بالجريمة الإلكترونية الغرامة والسجن بالمقدار الذي ينص عليه الحكم، وكونه حدث فلن يطبق عليه الحد الأعلى البالغ سجن سنة أو غرامة 500 ألف وإنما اقل بكثير بما لا يتجاوز 15 يوم أو شهر و 5 الآف، فيما تتحمل إدارة المدرسة التعويض".

يأتي ذلك تزامنا مع سماح وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا"، مع الالتزام بعدم استخدام الهواتف داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.

التعليم
القانون السعودي
عودة الدراسة
احمد عجب
جرائم الكترونية
توكلنان

التعليقات

المللل
المللل عدد التعليقات : 3
منذ 35 دقيقة
مدير المدرسه ماهو شماعه نعلق عليه اخطا غيره
مدير المدرسه ماعنده علم الغيب
القرار اذا كان غير صائب فضرره علي الجميع

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أحدث التعليقات

المللل
ولاتنسي مسلسل رشاش
المللل
مدير المدرسه ماهو شماعه نعلق عليه اخطا غيره مدير المدرسه ماعنده علم الغيب القرار اذا كان غير صائب فضرره علي الجميع
قرم
ممثله قديره ، وادوارها جميله. والناس ما يعجبها شي. اذا شدة وجها وحطت بوتكس وعمليات وخربطت، ماعجبهم وعلقو عليها، واذا خلت وجها على طبيعته...
قرم
والله الحيا يمين وانتي يسار!!
جاسم
مثاله الاول امريكا مغسول دماغه بالدموقراطيه الزائفه التي فشلت في دوله مثل افغانستان بعد عشرين سنة انخارت دولة كامله بعد صرف المليارت في ظرف...

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