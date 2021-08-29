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محمد نور : اتوقع كل الفرق حاطين الهلال في رأسهم
منذ 21 ساعة
3326
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التعليقات
محمد القحطاني
عدد التعليقات : 104
منذ ساعة
ليش ما تقولون الحقيقه أن مستوى الهلال هابط من العام الماضي الهلال يلعب بأسمه فقط
محمد القحطاني
عدد التعليقات : 104
منذ ساعة
الهلال فريق متغطرس ومستهتر وهذا هو السبب الحقيقي زياده على هبوط مستواه
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههه شكل البزر غاثه..
ابوبدر
دائما السيناريوهات المحتملة : اما ان هناك عدواة لمصلحة ما. او انه احد من طرف الاسرة في حال انفصال الزوج والزوجة.
طارق
الى جهنم ان شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
لخبوا كيانهم ..
ابوبدر
هو السبب فيما حصل لهم وراح يحصل وقرار كارثي بالخروج بهذه الطريقة هروب بالطائرات وتكسير مخلفات الاجهزة والهارديسكات .. الخ . انتهى
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