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الفوزان: "بخس حق الطالبات في اصطحاب الجوال جُرم لايغتفر"

منذ 3 ساعات
12565
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الفوزان: "بخس حق الطالبات في اصطحاب الجوال جُرم لايغتفر"

علي القحطاني (صدى):
وجه الكاتب سعود الفوزان، رسالة لأولياء الأمور الذين يرغبون في منع بناتهن من اصطحاب جوالاتهن إلى مدارسهن، بعد قرار وزارة التعليم، بالسماح لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

وقال الفوزان: "رسالة إلى أولياء الأمور، مملكتنا الغالية مقدمة على منافسة العالم اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، وبناتنا جزء من تطورنا".

وتابع: "لماذا نحرمها حتى جوالها رغم انه حق لها؟ اخواني لن تنجح أي دوله وتصل للعالمية دون المرأة، والدليل فشلنا في إقصاء المرأة في الثمانينات أليس هذا كافي؟".

وأضاف: "حق لبناتنا الطالبات شئنا أم ابينا كما هو حق للطلاب الذكور، إذا بخسنا حق الطالبات وسمحنا للطلاب فهذا جرم بحق فلذات أكبادنا الطالبات لايغتفر ولا أتمنى ذلك".

المملكة
التعليم
مدارس البنات
توكلنا
عودة الدراسة
سعود الفوزان

التعليقات

ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ ساعتين
الله يهديك الى الصواب لم يكلفك الله بهذا ففي مثل هذه الامور يستحسن ان لا يكون الانسان في الصداره
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52796
منذ ساعتين
طيب
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 189
منذ ساعة
اولا تقول ان سماح الجوال من اجل معرفة من مصاب او غير مصاب
وزارة التعليم تعلم من اخذ اللقاح الاول والثاني ومن لم ياخذ اللقاح يمنع من حضور المدرسة وايضا قامت بالدخول على حساب توكلنا لجميع الطلاب وحجز لهم اللقاح الاول او الثاني
وحاليا تقول نريد ان نعلم من مصاب او غير مصاب
ثانيا اولياء الامور لايمنعون وانما يعجزون عن شراء الجوالات لجنيع ابنائهم وبناتهم من شرائح النت هل يظن الكاتب ان جميع الرجال يملكون دخلا واموالا مثل هذا الكاتب لشرائح الجوالات وشرائح النت
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 189
منذ ساعة
اولا تقول ان سماح الجوال من اجل معرفة من مصاب او غير مصاب
وزارة التعليم تعلم من اخذ اللقاح الاول والثاني ومن لم ياخذ اللقاح يمنع من حضور المدرسة وايضا قامت بالدخول على حساب توكلنا لجميع الطلاب وحجز لهم اللقاح الاول او الثاني
وحاليا تقول نريد ان نعلم من مصاب او غير مصاب
ثانيا اولياء الامور لايمنعون وانما يعجزون عن شراء الجوالات لجنيع ابنائهم وبناتهم من شرائح النت هل يظن الكاتب ان جميع الرجال يملكون دخلا واموالا مثل هذا الكاتب لشرائح الجوالات وشرائح النت
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 189
منذ ساعة
الكات يقول جريمة لاتغتفر عدم السماح للطالبة بحضور الجوال
والكاتب في تغريدات له يسخر بالقران ويطالب تعديل احكام القران فهل هذه جريمة تغتفر
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 207
منذ ساعة
انت ما عليك من الناس عليك من بناتك
لا تتدخل في الناس
كلا حر في تربيته لأبنائه
حبيب
حبيب عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
صح لن نصل الى العالمية بدون النساء ،،،،، شوف الدول اللي حولينا النساء موصلينهم للعالمية ومودينهم فووووووووووووووووووووق القمر بعد

والله من الكذب والخراط اذا انت و اشكالك ما قدرت تودينا بتودينا النساء هذي عيبه في حقك يا بطل
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 228
منذ ساعة
انظر من يتكلم لتعرف حجمه
صريح6
صريح6 عدد التعليقات : 279
منذ ساعة
هالكاتب ماني عارف ليش يتركونه يهذري، انسان سطحي التفكير الله يعينة على نفسة يشعر بالنقص دائما.
محايد
محايد عدد التعليقات : 5
منذ 57 دقيقة
اقول اكل سلحك يالسلح
سامي
سامي عدد التعليقات : 1
منذ 51 دقيقة
مشكلة البحث عن الشهرة

ع قول المثل "خالف تعرف"

وياليت يحتقر ولا يرد عليه
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 228
منذ 41 دقيقة
مثاله الاول امريكا مغسول دماغه بالدموقراطيه الزائفه التي فشلت في دوله مثل افغانستان بعد عشرين سنة انخارت دولة كامله بعد صرف المليارت في ظرف اسبوع فاين هو من ذلك

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أحدث التعليقات

المللل
ولاتنسي مسلسل رشاش
المللل
مدير المدرسه ماهو شماعه نعلق عليه اخطا غيره مدير المدرسه ماعنده علم الغيب القرار اذا كان غير صائب فضرره علي الجميع
قرم
ممثله قديره ، وادوارها جميله. والناس ما يعجبها شي. اذا شدة وجها وحطت بوتكس وعمليات وخربطت، ماعجبهم وعلقو عليها، واذا خلت وجها على طبيعته...
قرم
والله الحيا يمين وانتي يسار!!
جاسم
مثاله الاول امريكا مغسول دماغه بالدموقراطيه الزائفه التي فشلت في دوله مثل افغانستان بعد عشرين سنة انخارت دولة كامله بعد صرف المليارت في ظرف...

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