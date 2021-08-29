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طالبات يناشدن بتعميم قرار إحضار الجوال في المدارس

منذ 8 ساعات
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طالبات يناشدن بتعميم قرار إحضار الجوال في المدارس

عادل الحربي (صدى):
قبيل ساعات من بدء أول أيام الدراسة، قررت بعض مدارس البنات الاكتفاء بصورة للجواز الصحي من تطبيق "توكلنا" للسماح بدخولهن ممن حصلن على جرعتَيْن من اللقاح بدلاً من إحضار الجوال للمدرسة.

وأثار ذلك الأمر حفيظة بعض الطالبات مشيرات إلى وجود تفرقة في تطبيق المدارس للقرار، مطالبات وزارة التعليم بتعميم القرار على الذكور والإناث.

وتصدر وسم "تعميم القرار مطلب" قائمة الأكثر تداولا في الساعات الماضية على تويتر، حيث رأى نشطاء وناشطات، أنه لا يجب حرمان الفتيات من احضار جوالاتهن، خاصة مع التزامهن بعدم استخدام هواتفهن داخل الفصول أو بشكل خاطئ.

وكانت وزارة التعليم، قبل أيام، أعلنت السماح لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

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المملكة
التعليم
مدارس البنات
توكلنا
عودة الدراسة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52796
منذ 7 ساعات
طيب
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 189
منذ 7 ساعات
وزارة التعليم تعلم من اهذ اللقاح الاول والثاني وحجزت لمن لم ياخذ اللقاح حجزت له موعد اللقاح
السؤال لماذا يحتاج الطالب او الطالبة احضار الجوال
السؤال
من يدفع قيمة الجوال وقيمة اشتراك النت خاصة ان بعض الناس قام بشراء كمبيوتر العام بالاقساط من اجل الدراسة عن بعد وهذه السنة جوال ونت لكل طالب او طالبة
abc
abc عدد التعليقات : 107
منذ 6 ساعات
واحد منصف

تطيبق توكلنا يعمل برن اشتراك انترنت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82586
منذ 3 ساعات
اظن هذي الصوره قبل 10 سنين انا اليوم الوضع غيييييييير
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17274
منذ ساعتين
يوجد حل ان يتم طباعة اثبات انكن حصلتن على اللقاح من تطبيق توكلنا وبكذا انتهت المشكلة ورقة خفيفة تفي بالغرض اذا كان فعلا مهتمات باثبات انكن محصنات ... لكن هدفكن غير ذلك أكيد والله المستعان
???
??? عدد التعليقات : 19
منذ ساعة
مفهوم ايش المقصد من هذا كله لغرض فتح الأبواب المغلقة
طارق
طارق عدد التعليقات : 1
منذ 58 دقيقة
طيب تضع المدرسه صندوق امانات عند مدخل المدرسه وبعد الفحص على توكلنا كل طالبه تحط جوالها في الصندوق وعند الخروج تشيله معها افضل لان بعض البنات يصورن المدرسات والطالبات وينشرن

هذا افضل حل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133075
منذ 50 دقيقة
امور تغيرت وامور تلخبطت ..

.. والله يفكنا من شر تواليهاا .. آمين ..
ابو صالح
ابو صالح عدد التعليقات : 118
منذ 35 دقيقة
الفسويات في كبيرة و صغيرة لازم يتدخلن

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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