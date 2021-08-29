حاكم دبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

دبي (صدى):
التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس السبت، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش قمة بغداد للتعاون.
وتمنى الشيخ محمد بن راشد للوزير الإيراني "النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب".
وكان حاكم دبي الذي يرأس الوفد الإماراتي المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قد وصل إلى بغداد معلقا بقوله: "وصلنا بحمد الله بغداد، عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم، دار السلام، بيت حكمة البشر، بغداد الشعراء والأدباء والعلماء، بغداد دجلة والفرات، رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله.. حفظ الله بغداد.. حفظ الله شعب العراق العظيم".