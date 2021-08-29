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مدارس بنات تمنع إحضار الجوال

منذ 7 ساعات
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مدارس بنات تمنع إحضار الجوال

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، قبل أيام، السماح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة، وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق "توكلنا".

وفي هذا السياق قررت بعض مدارس "البنات" الاكتفاء بصورة للجواز الصحي من برنامج "توكلنا" للسماح بدخول الطالبات ممن حصلن على جرعتَيْن من اللقاح بدلاً من إحضار الجوال للمدرسة.

فيما أعلنت بعض المدارس الأخرى للبننات أنها ستسمح بإحضار الجوال، مشيرة إلى أن استخدامه في الفصول الدراسية يعد مخالفة ضمن المخالفات المدرجة في دليل قواعد السلوك والمواظبة؛ تُعرّض الطالبة للمساءلة والعقوبة.

يذكر أن وزارة التعليم قد شددت على الطلاب والطالبات عدم استخدام هواتفهم داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.

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"التعليم" تسمح لطلاب المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة

المملكة
التعليم
مدارس البنات
توكلنا
عودة الدراسة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82583
منذ 4 ساعات
طيب خلوهم اول يوم يداومون بالجولات وسوا كشف بالأسماء والحالات في توكلنا. وبعدها خلاص
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52796
منذ 4 ساعات
يبدو ان مدرسة الصرار بعيده عن وزارة التعليم ولها نظامها الخاص
الملل
الملل عدد التعليقات : 4
منذ ساعتين
المصيبه اذا البنات شغلو مقاطع فيديو خادشه للحياء
واذا صورت طالبه او معلمه من يقفل علي المشاكل
فيه اشخاص من الاولاد او البنات يحبون نشر الرذيله فمن يوقفهم

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أحدث التعليقات

المللل
ولاتنسي مسلسل رشاش
المللل
مدير المدرسه ماهو شماعه نعلق عليه اخطا غيره مدير المدرسه ماعنده علم الغيب القرار اذا كان غير صائب فضرره علي الجميع
قرم
ممثله قديره ، وادوارها جميله. والناس ما يعجبها شي. اذا شدة وجها وحطت بوتكس وعمليات وخربطت، ماعجبهم وعلقو عليها، واذا خلت وجها على طبيعته...
قرم
والله الحيا يمين وانتي يسار!!
جاسم
مثاله الاول امريكا مغسول دماغه بالدموقراطيه الزائفه التي فشلت في دوله مثل افغانستان بعد عشرين سنة انخارت دولة كامله بعد صرف المليارت في ظرف...

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