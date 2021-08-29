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وزير التعليم: جائحة كورونا لا تزال قائمة في كل فصل ومدرسة وجامعة

منذ يوم
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وزير التعليم: جائحة كورونا لا تزال قائمة في كل فصل ومدرسة وجامعة

الرياض (صدى):
قال وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، إن تحديات جائحة كورونا لا تزال قائمة في كل فصل ومدرسة وجامعة، ولكن الأمل والتفاؤل والاستعداد عناصر مهمة في مواجهة تلك التحديات بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- للتعليم في المملكة، واستمرار الشراكة مع المجتمع.

وأوضح وزير التعليم في كلمته بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد، أن العمل من أجل استمرار رحلة التعليم هو الأهم؛ فالجميع متشوقون لعودة حضورية آمنة، ومتشوقون أكثر لعودة الحياة الطبيعية للمجتمع، والتعليم أحد أهم مؤشراتها"، وفيما يلي نص كلمة معالي وزير التعليم:

أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات،،زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني والإداريين..كل عام وأنتم بخير..

نبدأ على بركة الله عاماً دراسياً استثنائياً.. نواصل فيه ما تحقق من منجزات.. ونجاحات بدعم قيادة رشيدة داعمة وممكّنة.. ورؤية طموحة جعلت الإنسان أولاً لينافس عالمياً.. وجهود مخلصة ومستمرة من منسوبي التعليم ليكون الوطن في موعد حضوره الأول ..لقد بذلت وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد جهوداً كبيرة في تطوير المناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والمنصات الرقمية، وتطبيق الفصول الثلاثة، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاماً تعليمياً يحقق أحلامهم وطموحاتهم.. ويساهمون من خلاله في تنمية وطنهم.

هذا العام الاستثنائي يعود فيه الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم حضورياً إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم لمن أكمل منهم الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.. وتواصل وزارة التعليم جهودها في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية، وتوفير جميع المتطلبات لتحقيق ذلك، والتنسيق والتكامل مع وزارة الصحة في توفير اللقاحات، وهيئة الصحة العامة (وقاية) في اعتماد البروتوكولات والإجراءات الاحترازية، مع استمرار الشراكة المجتمعية التي نعتز بها ونعول عليها مع الأسر وأولياء الأمور لتهيئة الطلبة نفسياً لمقاعد الدراسة.

نؤكد أن تحديات جائحة كورونا لا تزال قائمة في كل فصل ومدرسة وجامعة، ولكن الأمل والتفاؤل والاستعداد عناصر مهمة في مواجهة تلك التحديات، والاحتمالات المتوقعة والناجمة عنها في أي وقت وفي أي مكان، ويبقى الأهم هو استمرار رحلة التعليم؛ فالجميع متشوقون لعودة حضورية آمنة.. ومتشوقون أكثر لعودة الحياة الطبيعية للمجتمع.. والتعليم أحد أهم مؤشراتها. ​

ختاماً.. أدعو أبنائي وبناتي من الطلاب والطالبات وزملائي وزميلاتي من منسوبي التعليم بأهمية استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال يومهم الدراسي، وكل عام ووطنا الغالي وقيادته ومواطنوه بخير وتقدم ورخاء.​

 

 

الطلاب
وزارة التعليم
تحديات
جائحة كورونا
حمد بن محمد آل الشيخ

التعليقات

جابر عثرات الكرام
جابر عثرات الكرام عدد التعليقات : 60
منذ يوم
انا ما ادري ابو فلان ولا ام فلان اختلطت مع مين وعطتها بنتها بكرونه ولا الولد ثم جاء البيت وعطا كرونا شيبانه خافو الله فى ابنائنا وبناتنا وشيبانا طيب نحن ملتزمون بالاحترازات غيرنا غير ملتزم بالاحترازات
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ يوم
يوم استقبال ويوم توعية وتوجيه نصائح ويوم تهيئة نفسية وتربوية ويوم دراسة ويوم إجازة ويوم عطلة رسمية يوم جمعة ويوم إجازة نهاية الأسبوع من أول أيام الأسبوع .. الله يرد خطاك يا خميس ويا جمعة .. ويرد الرواتب ٢٥ هجري ويرد للمواطنين أرواحهم المعلقة بين الأرض وكورونا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133105
منذ 23 ساعة
السلام عليكم يا معالي الوزير المحترم ..

.. عندي استفسار بسيط جداً يامعالي الوزير ، جتني رسالة واتس آب ، ملخصها ، رجل يتصفح مع ابنه كناب الصف الأول متوسط ، عنوان الكتاب ( المهارات الحياتيه والأسريه ) الفصل الأول ،، المهم فتحا الكتاب ، ومن مواضيع الكتاب ( التبُّوله ) ، ( مكونات السلطه ) ، ( وأهمية الحساء ) وما الى ذالك من مايخص الطبخ والمطبخ ... الأب سأل إبنه بذهول : ( انت متأكد هاالكتاب لك وإلا لأختك؟ ) ويجاوبه الولد بكل تأكيد : لا ، هذا كتابي ..

.. والحقيقه يا معالي الوزير حتى انا منفجع ومذهول وأوجه سؤالي لجنابكم الكريم ، هل ناوين تخرجون الطلبه طباخين ...؟؟

... بس ، هذا سؤالي وفجيعتي واستفساري ، حفظكم الله ذخراً للأجيال القادمه ...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 23 ساعة
التبولة ما تضبط معايا .. إلا بزيت زيتون وطماطم صغيرة مع فرم البقدونس ناعم وإضافة الملح .. فقط لا غير يضاف البرغل عليها لتصبح أكثر فائدة وأشهى .. وبالهناء والتوفيق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 23 ساعة
حدثني عن التعليم أحدثك عن الأخلاق وأحدثك عم المخترعات وأحدثك عن التمكين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133105
منذ 23 ساعة
( التبولة ما تضبط معايا .. إلا بزيت زيتون وطماطم صغيرة مع فرم البقدونس ناعم وإضافة الملح .. فقط لا غير يضاف البرغل عليها لتصبح أكثر فائدة وأشهى .. وبالهناء والتوفيق ) ..

ــــــــــــــــ

.. لايكون انته مؤلف كتاب ( المهارات الحياتيه الأسريه ) للأول متوسط ، بنين ، يادكنور محمد ...!!؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82597
منذ 23 ساعة
أخي أبو محمد انا اعطيك العلم الصحيح
1 سوق العمل يحتاج طباخين
2من باب المساوه
3 بكره لاتزوج موظفه وهو في البيت من طبخ لازم يكون عارف
4 باقي الغسيل ورعايه الاطفال
وباقي فيه كثير في الطريق بس خلها بوقتها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 23 ساعة
انا لو يعطوني مجال أكتب لهم كتب في الحجب الإلكتروني الاختراق الإلكتروني الكثافة الإلكترونية انا متعلم نظام تدريس أمريكي وبريطاني في حركية وحرارية التفاعلات السريعة وتقنيات الفمتو ثانية وما دونها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82597
منذ 23 ساعة
الله يفرجها بخير فرج
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 23 ساعة
6 رسائل دكتوراه في ستة مواضيع مختلفة
بوعارف
بوعارف عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
بيدرسون اسبوعين ثلاثة وبيقلبونها عن بعد بحجة كثرة الاصابات كرونا وكل واحد يدبر نفسه مع عياله مثل العام
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133105
منذ 21 ساعة
أخي أبو محمد انا اعطيك العلم الصحيح
1 سوق العمل يحتاج طباخين
2من باب المساوه
3 بكره لاتزوج موظفه وهو في البيت من طبخ لازم يكون عارف
4 باقي الغسيل ورعايه الاطفال
وباقي فيه كثير في الطريق بس خلها بوقتها
ــــــــــــــــــــــــ

.. هكذا إذاً .......!!!!!!!؟

.. اجل انا ابي ادخل المطبخ وآخذ كورس عند راعية المطبخ ..
.. والجمعة الجايه تلقوني بسوق الحرااج مع اشهى المأكولات لأعلى مزااج ..

.. هذا عنوان مطبخنا في سوق الحراج .. نحتاج دعمكم ، لاعدمتكم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 20 ساعة
مهية أو معاش طباخ الفندق - الشيف على ما يسمونه ضعف راتب الدكتور المبتديء في الجامعة وتصل إلى ٦٠٠٠٠ ريال
ابو متعب
ابو متعب عدد التعليقات : 4
منذ 19 ساعة
نريد جيل مخترع ومكتشف ومبدع ياوزير التعليم اوووه صح
ومن يطبخ للاجيال😂😂
صالح الغامدب
صالح الغامدب عدد التعليقات : 1
منذ 34 دقيقة
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا افضل يبقى اولادي بدون زواج ولايصيرون خرفان

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أحدث التعليقات

زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به

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