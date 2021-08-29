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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته بعد التقاعد ويوجه نصيحة للمتقاعدين للتغلب على الأمراض

منذ يوم
22473
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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته بعد التقاعد ويوجه نصيحة للمتقاعدين للتغلب على الأمراض

خاص (صدى):
نصح المواطن الإعلامي محمد بن يحيي الفيفي كبار السن بممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم من جميع الأمراض التي تظهر بعد التقاعد.

وقال الفيفي عن تجربته بعد التقاعد، إنه بعد التقاعد بسنة بدأت تظهر عليه الأمراض من ضغط وسكر وغيرها حتى نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن هناك الدكتور كتب له العديد من الأدوية ونصحه بإنقاص الوزن إلى 65 كليو، مشيراً أنه نجح في ذلك عن طريق ممارسة رياضة المشي، وهو الأمر الذي ساعده في الاستغناء عن جميع الأدوية التي كان يستخدمها.

ووجه الفيفي رسالة إلى جميع المتقاعدين وكبار السن نصحهم فيها بممارسة رياضة المشي، حتى ولو القليل من الوقت يومياً للتخلص من الأمراض وعدم الاستسلام للأمراض والأدوية.

 

 

التقاعد
المتقاعدين
السكر
كبار السن
الضغط
رياضة المشي
أمراض الشيخوخة
فوائد الرياضة
نصائح لكبار السن

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 38
منذ يوم
اذا تقاعدك ممتاز نفسيا ترتاح لا رياضه ولا هم
واذا تقاعدك مزري ابشر بالامراض لو تناقز كل يوم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 22 ساعة
الكلاب تنبح من بعيد وأنت وهو وأنا بالطبع لا يجيب .. غير أن التقاعد فعلا يجلب الأحزان والأمراض وغيرها .. ويسبب وعكة دماغية ونفسية وعصبية وأحيانا نباحية. كفاكم رب العالمين شرها
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3902
منذ 21 ساعة
حدث ولا حرج , لقد ابغضت الدنيا وما فيها بعد ان تقاعدت ولقد صدق من قال حتى مصطلح متقاعد مستقى من كلمة ( مت قاعدا)
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 20 ساعة
المشكلة إن فيه انفصال كوني عن الواقع .. بين الحكمة وبين ضالتنا
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2368
منذ 16 ساعة
كلام فاضي التقاعد نعمه وحريه تامه واتوقع ما رفع ضغطك غير الضرائب والكهرباء وساهر وغيره والجاي أشد حاول يكون عندك الجراه وتتكلم بكل اريحيه ههههههه
مو لازم
مو لازم عدد التعليقات : 29
منذ ساعة
يا رجال اسبوع ويطلع التصريح وانت وذوقك وارض اللة واسعة والضغط والسكر جانا قبل التقاعد

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أحدث التعليقات

زعيم اكبر قاره فى آسيا
ياعالمي ياابو خرقه شكلك لقيت حمدالله فى غرفه نومك صح بالله عليك اعترف ايش صار لما لقيته فى غرفه نومك اعتقد عندك عادى شكلك...
ناقد
ما نوع الترويض الذي تحتاجينه ... الشباب قدرات متعددة
مصدوم
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وافي
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