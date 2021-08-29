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تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"

منذ يومين
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تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"

نايف السالم (صدى):
اعتبر المحلل السياسي تركي القبلان، أن الدول التي تعتمد على أمريكا، لم تعتبر بما شهده التاريخ من هزائم أمريكية.

وقال القبلان: "من يتكيء على العكاز الأمريكي أراه لم يعتبر بمنطق التاريخ، فأمريكا التي هُزمت في خمسة حروب مصيرية، ابتداءً بمعركة معبر قصرين 1943 مروراً بحرب فيتنام، هي أمريكا التي انسحبت من أفغانستان أغسطس 2021 ".

وأضاف:"الخلل في استراتيجيتها التي تبنيها على فرضيات غير واقعية، تقودها للتخلي عن تحالفاتها".

وعلق القبلان أيضا على خبر متداول بعنوان " مسؤول في الخارجية الأميركية يحذر السعودية من التعامل مع القطاع الدفاعي الروسي كي لا تخضع لعقوبات".

وقال القبلان مستنكرا: "تتميز العلاقات السعودية الأمريكية عبر تاريخها بالتطور المستمر والوصول إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، ومع ذلك إذا تعلق الأمر بأمنها القومي فإن شواهد التاريخ تقول الأمور السيادية تقف أمامها السعودية بصلابة،ونتذكر الموقف السعودي من رياح الشرق وطرد السفير الأمريكي ، وقطع البترول73م".

أمريكا
المملكة
افغانستان
طالبان
تركي القبلان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16974
منذ يومين
صدق وإلا خيال .. فيه من يقدر يقول هذا الكلام المحزوم .. ويفكر بطريقة المخزوم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133201
منذ يومين
كلامك صحيح 100 % ..

.. كنا نردد من زمان // المتستر بأمريكا مكشوف ، والمستجير بها في خوف ..

.. اظن هذه العباره تكفي عن طويل الكلاااام ..
السيف
السيف عدد التعليقات : 275
منذ يومين
طيب 😎😎😂😂
وافي
وافي عدد التعليقات : 903
منذ يومين
من ترك التوكل هلى الله وتوكل على اليهود والنصارى
مصيرة الهوان ثم الهلاكة
خليل
خليل عدد التعليقات : 1
منذ يومين
تو الناس توك تدري
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3903
منذ يومين
لا فض فوك , وكلامك لا ينتطح فيه عنزان, ومن وضع ثقته بالامريكان فقد فاز بالسهم الاخيب فهم لا تهمهم الا مصالحهم الانية واذا ما انتهت تلك المصالح القو بك على قارعة الطريق وما يجري في افغانستان دليل فاقع على ذلك وقبله ماجرى في العراق وغيرها من الدول .
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1514
منذ ساعة
علم حكام الدول العربية والإسلامية المهزومون نفسيا..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راع الدباب مقرود ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم انتقم من الحوثين وبددهم اي مبدد .. آمين ..
naeeem
انت كيف حصلة على الوظيفه بتدريب
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. الله يقويكم وينصركم على من يعاديكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ..

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