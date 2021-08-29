تركي القبلان: "من يتكىء على العكاز الأمريكي لم يعتبر بالتاريخ"

نايف السالم (صدى):
اعتبر المحلل السياسي تركي القبلان، أن الدول التي تعتمد على أمريكا، لم تعتبر بما شهده التاريخ من هزائم أمريكية.
وقال القبلان: "من يتكيء على العكاز الأمريكي أراه لم يعتبر بمنطق التاريخ، فأمريكا التي هُزمت في خمسة حروب مصيرية، ابتداءً بمعركة معبر قصرين 1943 مروراً بحرب فيتنام، هي أمريكا التي انسحبت من أفغانستان أغسطس 2021 ".
وأضاف:"الخلل في استراتيجيتها التي تبنيها على فرضيات غير واقعية، تقودها للتخلي عن تحالفاتها".
وعلق القبلان أيضا على خبر متداول بعنوان " مسؤول في الخارجية الأميركية يحذر السعودية من التعامل مع القطاع الدفاعي الروسي كي لا تخضع لعقوبات".
وقال القبلان مستنكرا: "تتميز العلاقات السعودية الأمريكية عبر تاريخها بالتطور المستمر والوصول إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، ومع ذلك إذا تعلق الأمر بأمنها القومي فإن شواهد التاريخ تقول الأمور السيادية تقف أمامها السعودية بصلابة،ونتذكر الموقف السعودي من رياح الشرق وطرد السفير الأمريكي ، وقطع البترول73م".