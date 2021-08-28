فيديو.. بايدن يغفو خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي

واشنطن (صدى):
ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنه غفا خلال لقائه الأول برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، في البيت الأبيض.
وكان نفتالي بينيت مستغرقا في الحديث مع بايدن، بينما غفا الأخير، في مشهد غريب من نوعه، بالنسبة لرئيس دولة.
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الرئيس الأمريكي أكد لبينيت، دعم إدارته لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.
كما دعا بايدن خلال الاجتماع إلى "الامتناع عن التصرفات التي تفاقم التوتر مع الفلسطينيين"، مؤكداً "أهمية الخطوات الهادفة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين وتوفير فرص اقتصادية أكبر لهم".