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حال الحياة تعيش وتشوف
منذ 3 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ 17 دقيقة
أها .. المحطة اللي تنتظرين .. فيها خطأ
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د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
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أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
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