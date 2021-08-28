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هذا اللى خايف فلوسه ينسرق
منذ 18 ساعة
2398
3
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133075
منذ 14 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه ..
.. جيد ، حريص على ماله لايضيع ... بطل يا ابو قفل ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 52796
منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههه
كجمغلو
عدد التعليقات : 17274
منذ 17 دقيقة
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
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