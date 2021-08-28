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هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"

منذ ساعة
994
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هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"

القاهرة (صدى):
شن شقيق الفنانة المصرية بدرية طلبة هجوما عليها، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اتهامها بأنها نشرت شائعة وفاته بمواقع التواصل نتيجة رفضه حضور عقد قران ابنته.

وقال وليد طلبة: "أختي الفنانة بدرية طلبة منزّلة نعي إني توفيت.. عشان رفضت أروح كتب كتاب بنتي النهارده، طلعوا عليا إشاعة الموت، وانتظروا أحلى مفاجآت مني ياللي المفترض كنتو إخواتي ومن بطن واحدة.. انتو اللي بدأتوا الحرب معايا".

 

ولفت: "هو ينفع أب يتعزم على كتب كتاب بنته قبله بساعات، وعشان رفضت أروح يبقى أنا اللي بدأت، أنا لو كنت اتقدرت من قبل ما تتخطب كان زماني حاضر".

وتابع: "انتو كلكم ميتين بالنسبالي من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل، وجايين دلوقتي تحتاجولي في كتب الكتاب، أنا ماليش عيال واللي يعلقوا على إشاعة موت أبوهم وأنا على وش الدنيا، وأنت يا فنانة بدرية ميتة بالنسبالي من زمان، وإن شاء الله اللي قُلتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق".

 

 

عقد قران
وليد طلبة
بدرية طلبة
إشاعة موت

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16958
منذ ساعة
حماقة أسرية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133041
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله ..
هدية
هدية عدد التعليقات : 25
منذ 36 دقيقة
الله يهديكم احفظوا اسراركم وتصالحوا انتم من بطن أم واحدة و اكلتوا سوا و لعبتوا مع بعض و خصامكم ما يسر والديكم و يفرح الشامتين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

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