هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"

القاهرة (صدى):
شن شقيق الفنانة المصرية بدرية طلبة هجوما عليها، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اتهامها بأنها نشرت شائعة وفاته بمواقع التواصل نتيجة رفضه حضور عقد قران ابنته.
وقال وليد طلبة: "أختي الفنانة بدرية طلبة منزّلة نعي إني توفيت.. عشان رفضت أروح كتب كتاب بنتي النهارده، طلعوا عليا إشاعة الموت، وانتظروا أحلى مفاجآت مني ياللي المفترض كنتو إخواتي ومن بطن واحدة.. انتو اللي بدأتوا الحرب معايا".
ولفت: "هو ينفع أب يتعزم على كتب كتاب بنته قبله بساعات، وعشان رفضت أروح يبقى أنا اللي بدأت، أنا لو كنت اتقدرت من قبل ما تتخطب كان زماني حاضر".
وتابع: "انتو كلكم ميتين بالنسبالي من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل، وجايين دلوقتي تحتاجولي في كتب الكتاب، أنا ماليش عيال واللي يعلقوا على إشاعة موت أبوهم وأنا على وش الدنيا، وأنت يا فنانة بدرية ميتة بالنسبالي من زمان، وإن شاء الله اللي قُلتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق".