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بالصور.. مهرجان "ساوند ستورم" يعود للرياض من جديد

منذ 3 ساعات
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بالصور.. مهرجان "ساوند ستورم" يعود للرياض من جديد

أميرة خالد (صدى):
أعلنت "مدل بيست"، منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية، عن عودة المهرجان الموسيقي الأكبر في المنطقة "ساوند ستورم" بمدينة الرياض من الفترة 16 وحتى 19 ديسمبر 2021.

وسيقدم المهرجان للجمهور تجربة فريدة من نوعها تشمل عروضًا لنجوم عالميين بارزين، بالإضافة لعروض رقص دولية وعروضًا فنيّة محليّة، حيث سيتم الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركين قريباً، وفقًا لما جاء بموقع "العربية".

ومن جانبه، علق طلال البهيتي، مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب، على عودة المهرجان قائلاً: "يُسعدنا الإعلان عن عودة ساوند ستور ونفخر بالترحيب بعدد من أكبر وألمع الفنانين والمبدعين في المجال الموسيقي والفني".

وأضاف: "مهرجاننا الافتتاحي في عام 2019 كان محوريًا لمشهد الموسيقى والترفيه في السعودية، حيث وضَعنا على خريطة العالم وسلّط الضوء على الثقافة الموسيقية الثرية في السعودية والمنطقة".

وأكد أيضًا أن المملكة تشهد تحولاً إيجابيًا في القطاع الموسيقي، ويظهر ذلك عبر ازدياد شعبية الموسيقى وثقافة المهرجانات بشكل كبير، مضيفًا: "ونحن متحمسون للعب دورنا في تعزيز ثقافة الموسيقى والإبداع ومواصلة تقديمها إلى العالم".

الرياض
مهرجان موسيقي
مدل بيست
ساوند ستورم
عروض فنية

التعليقات

شعبيات
شعبيات عدد التعليقات : 219
منذ ساعة
قال تعالى:
{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [سورت العنكبوت]
لللل
لللل عدد التعليقات : 3
منذ 49 دقيقة
مافهمنا الصلاة كورونا التعليم كورونا الاستراحات واللقات العايليه كورونا اماكن العمل والمستشفيات كورونا
لكن في الترفيه وملاحقاتها
مافي كورونا مافي تباعد
الوزراء يصيحون ويحذورن علي الطلاب والموظفين والمواطنين من فيروس كورونا
الا الحفلات الكورونا مايقربهم ولايتعرض لهم
ياليت يجاوب متحدث الصحه والداخليه عن هذا السؤال
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 52
منذ 25 دقيقة
قال تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم )
وفيه مثل شعبي معروف يقول ( ما حاك جلدك مثل ضفرك )
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133041
منذ 10 دقائق
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟

... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

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