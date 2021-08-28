بالصور.. مهرجان "ساوند ستورم" يعود للرياض من جديد

أميرة خالد (صدى):
أعلنت "مدل بيست"، منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية، عن عودة المهرجان الموسيقي الأكبر في المنطقة "ساوند ستورم" بمدينة الرياض من الفترة 16 وحتى 19 ديسمبر 2021.
وسيقدم المهرجان للجمهور تجربة فريدة من نوعها تشمل عروضًا لنجوم عالميين بارزين، بالإضافة لعروض رقص دولية وعروضًا فنيّة محليّة، حيث سيتم الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركين قريباً، وفقًا لما جاء بموقع "العربية".
ومن جانبه، علق طلال البهيتي، مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب، على عودة المهرجان قائلاً: "يُسعدنا الإعلان عن عودة ساوند ستور ونفخر بالترحيب بعدد من أكبر وألمع الفنانين والمبدعين في المجال الموسيقي والفني".
وأضاف: "مهرجاننا الافتتاحي في عام 2019 كان محوريًا لمشهد الموسيقى والترفيه في السعودية، حيث وضَعنا على خريطة العالم وسلّط الضوء على الثقافة الموسيقية الثرية في السعودية والمنطقة".
وأكد أيضًا أن المملكة تشهد تحولاً إيجابيًا في القطاع الموسيقي، ويظهر ذلك عبر ازدياد شعبية الموسيقى وثقافة المهرجانات بشكل كبير، مضيفًا: "ونحن متحمسون للعب دورنا في تعزيز ثقافة الموسيقى والإبداع ومواصلة تقديمها إلى العالم".