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معجبة تلتقي عبادي الجوهر في صيدلية وتطلب منه الغناء
منذ 5 ساعات
2670
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133041
منذ 4 ساعات
هههههههههههه يالكي من مارد هبلاااااء .. قليلة حياااااااء ..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133041
منذ 4 ساعات
لا حول و قوة إلا بااله العلي العظيم ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ 4 ساعات
أحرجت لنا عبادي كان باقي عليه دقيقة ويعييط.. هو جساس مرة !!
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14122
منذ 4 ساعات
سؤال بعلامة إستفهام، هل هم إللي إختشوا قلوا..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14122
منذ 4 ساعات
سؤال بعلامة إستفهام، ؟؟هل هم إللي إختشوا قلوا..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 14122
منذ 4 ساعات
ثقيل أبو سارة، وذوووووووق..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ 4 ساعات
الممثل يوسف وهبي نفسه يعترف في مذكراته (عشت ألف عام - مذكرات عميد المسرح المصري يوسف وهبي) التي صدرت عن دار المعارف في مصر عام 1973م مشيرًا الي النساء اللاتي حُمن حوله، أو أحطن به، أو اقتربن منه قائلًا: «مغامرات مع الجنس اللطيف تفوق حد الخيال، راغبات في خلق علاقات مع ذوي الشهرة، وفضوليات متعطشات للتذوق والتجربة، فراشات تغريها الأضواء يتساقطن في أتون النار، لكنني كثيرًا كنت ضحية للمغريات. أنا لا أدعي أنني كنت قديسًا أو راهبًا في محراب، أو متصوِّفًا، أو معصومًا من الخطأ والشهوات، لكنني - كغيري أيام الشباب والفتوة - كنت أستجيب أحيانا للإغراء والجمال في شيء من النهم. لكنني لم أشرب الخمر ولم أتعاطَ المخدِّرات، ولم أرتكب موبقات سوي حبي السابق للقمار الذي سلبني عشرات الألوف».
عبدالله
عدد التعليقات : 147
منذ ساعتين
الذين اختشوا ماتوا
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ ساعتين
يقول عنها عبادي إنها كن أصعب الأغاني
عيونك آخر آمالي وليلي اطول من اليم
كيف القى كلام عذب يوصف دافي احساسي
عشقتك قبل ما اشوفك وشفتك صرت كلي حلم
ابي رمشك يغطيني وابيك اقرب من انفاسي
يهمك تعرفي انك قتلتي في سنيني الهم
قتلني ضحكك وجدك قتلني لينك القاسي
رميت اقداري في دربك وصرتي في عروقي الدم
احبك كثر ما سالت دموع وما نسى ناسي
يجول الحزن في ضلوعي بردت وذاب فيني العظم
و يا كثر الحطب حولي وعندك انكسر فاسي
سألتك بالذي زانك تحبي فيني حتى الظلم
تحبي عيوبي وغدري تحبي المر في كاسي
انا من كثر ما احبك ابيك كثر رمل اليم
وابيك تكوني فوق الناس وابي ماينحني راسي
كلمات يوسوس به الشيطان !!
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ ساعة
موضوع طلب البنية من عبادي غن غن .. في الصيدلية موت أو حياة .. حيث أنه موضوع خصب وقصب وعصب ..
آثار حفيظة التأريخ
غنّي لي شوي شوي غنّي لي وخذ عينيّ
خليني أقول ألحان تتمايل لها السامعين
وترفرف لها الأغصان النرجس مع الياسمين
وتسافر بها الركبان طاويين البوادي طيّ
شوي شوي شوي شوي غني لي غني وخد عيني
المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه
وتداوي قلب مجروح تحتار الأطبّا فيه
وتخلّي ظلام اللّيل بعيون الحبايب ضيّ
شوي شوي شوي شوي غن لي غني و خد عيني
لأغنّي واقول للطير من بدري صباح الخير
والقمري مع الخضّير ويّايا يردّوا عليّ
شوي شوي شوي شوي غن لي غني و خد عيني
أحلف لك بربّ البيت يا مصدّق بربّ البيت
لاسحركم إذا غنّيت وأرقّص بنات الحيّ
شوي شوي شوي شوي غني لي غني و خد عيني
لأغني و اغني و اغني و أوري الخلايق فني
والإنسي يقول للجني و الرايح يقول للجي
المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه
وتداوي كبد مجروح تحتار الأطبّا فيه
وتخّلي ظلام اللّيل بعيون الحبايب ضيّ
شوي شوي شوي شوي غني لي غني و خد عيني
Sam67
عدد التعليقات : 12
منذ 21 دقيقة
ياجماعه شوفوا حل مع هالغثيث بخش... عوذه
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ 13 دقيقة
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16958
منذ 4 دقائق
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء
هيدي بالشامي
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل
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