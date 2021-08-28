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الاتحاد السعودي يتفق مع شركة الوسائل لاستضافة مرسول بارك مباريات الأخضر

منذ 21 ساعة
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الاتحاد السعودي يتفق مع شركة الوسائل لاستضافة مرسول بارك مباريات الأخضر

ماجد محمد (صدى):

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة الوسائل السعودية على استضافة ملعب "مرسول بارك" لمباريات المنتخب الوطني الأول التي ستقام في مدينة الرياض ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويأتي هذا الاتفاق تلبية لمقترح الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول في أن يستضيف الملعب المباريات المزمع إقامتها في الرياض.

وكانت القرعة أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فيتنام، وعمان، واليابان، والصين، وأستراليا، حيث يدشّن "الأخضر" مشواره عندما يستضيف منتخب فيتنام في الثاني من سبتمبر المقبل في مدينة الرياض.

وسبق أن خاض المنتخب الوطني الأول 7 مباريات على ذات الملعب، حيث استضاف منتخبات البرازيل، والعراق، والكويت، وفلسطين، واليمن، وسنغافورة، وأوزبكستان.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم إن هذه الشراكة تمثل جانبًا من أهداف الاتحاد السعودي الساعي دومًا لترسيخ التعاون مع الشركات الوطنية بما يحقق تطلعات الجماهير السعودية.

وأكد القاسم أن الاتحاد السعودي لا يدخر جهدًا من أجل توفير كل ما يلزم للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، لاسيما المنتخب الأول الذي سيستهل خلال أيام مرحلة الحسم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والجهد الذي تقوم به وزارته من أجل الارتقاء بكل ما له علاقة بالرياضة وكرة القدم بالمملكة.

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي عن فخره واعتزازه بعقد هذه الشراكة مع الاتحاد السعودي، كون ذلك يُحقق أحد أهداف "مرسول بارك" والمتمثلة في تقديم مفهوم عصري للمنشآت الرياضية لتلبية متطلبات لعبة كرة القدم ومشجعيها، ودعم جهود وزارة الرياضة التي تستهدف الرقي بالمنشآت الرياضية وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية.

وأعرب الخريجي عن سعادته بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومدرب المنتخب السيد هيرفي رينارد في ملعب مرسُول بارك، مؤكدًا أن هذه الثقة ستكون دافع للشركة لتقديم كل إمكاناتها لمؤازرة المنتخب السعودي، ومساندته في كل استحقاقاته، وتقديم كل المتطلبات للجماهير السعودية أثناء تواجدها في الملعب دعمًا لمنتخبها.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
كأس العالم 2022
ملعب مرسول بارك
شركة الوسائل السعودية
مباريات المنتخب الوطني

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 217
منذ 19 ساعة
كم قبضت الشركه مقابل المباريات إترك الكلام الانشائي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 17 ساعة
قبضت رضاء الوزارة عنها ⚠️⚠️⚠️
ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 726
منذ 23 دقيقة
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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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