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الاستقلال الإيراني يتعرض لفضيحة كبرى قبل مواجهة الهلال

منذ 22 ساعة
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الاستقلال الإيراني يتعرض لفضيحة كبرى قبل مواجهة الهلال

نواف السالم (صدى):
يواجه نادي الهلال، فريق استقلال طهران الإيراني، يوم 13 سبتمبر القادم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا2021، فيما قبل المباراة المصيرية، هزت فضيحة كبرى، نادي الاستقلال، وسط تحقيقات رسمية، في الواقعة.

وقال الإعلامي الرياضي داوود أكديري، أن وریا غفوري، قائد الاستقلال، أدلى بتصريحات مشينة، ضد أحمد مددي، الرئيس التنفيذي للنادي؛ لتقوم لجنة الانضباط بالنادي، باستدعاء غفوري.

وأوضح داوود أكديري، أن اللجنة، ستقوم بالتحقيق مع قائد الفريق، قبل اتخاذ القرار النهائي ضده، والرفع بذلك إلى مجلس الإدارة.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
فضيحة كبرى
استقلال طهران
وریا غفوري
تحقيقات رسمية

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2444
منذ 21 ساعة
حركات ابو خرقه -- في كل محطه لهم مريسل يكذب لعل هذه الكذبات ان تحط من عزم سيدهم كلهم الزعيم
الموسى ابراهيم
الموسى ابراهيم عدد التعليقات : 47
منذ 8 ساعات
لماذا الادارة القانونية بادارة الهلال من التدخل ضد المريسل ومنعه من التدخل بكل مايخص شؤن الهلال والهلال لديه اعلامه الذي يتكلم باسم الهلال وليس هالمدعو الثرثار (المريسل )
حسين
حسين عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
احد فهم شي من الخبر؟
انا عني مافهمت شي هههه
yahya
yahya عدد التعليقات : 2
منذ 7 ساعات
مرررررره فضيحه بجلاجل
ولكن الفضيحه انه صبه احقنه
يعني تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي
يعني اقسم بالله مافيه فيما كتبتو فضيحه
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 399
منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههه على اساس ان صحيفتكم واسعه الانتشار ويقرونها الايرانيين هههههههههههههههههههههههه اقول اهجد واعرف قدرك يا مطرود اسياء يحسبه نادي الباطن ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 726
منذ ساعة
تبون نصيحه مني اللي كل هلالي العالمي وبطل اسياء لا تجادل مع الفقري ابو خرقه لانه راح يتعبك ولاهو فاهم
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 40
منذ 44 دقيقة
عيال اوسكبار ومحبو نعاله مقهورين من حمد الله لدرجة انهم يتمنون أن يجدوه في غرف نومهم لكي يكتبوا عنه قبحهم الله

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الحمد لله ربنا سلمكم
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، اطفالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
كجمغلو
الحرص في هذا الزمن شيء أساسي
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، افالاً وشباباً وشيبا ، تربوا على الغدر والعنف والإرهاب .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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