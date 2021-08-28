الاستقلال الإيراني يتعرض لفضيحة كبرى قبل مواجهة الهلال

نواف السالم (صدى):
يواجه نادي الهلال، فريق استقلال طهران الإيراني، يوم 13 سبتمبر القادم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا2021، فيما قبل المباراة المصيرية، هزت فضيحة كبرى، نادي الاستقلال، وسط تحقيقات رسمية، في الواقعة.
وقال الإعلامي الرياضي داوود أكديري، أن وریا غفوري، قائد الاستقلال، أدلى بتصريحات مشينة، ضد أحمد مددي، الرئيس التنفيذي للنادي؛ لتقوم لجنة الانضباط بالنادي، باستدعاء غفوري.
وأوضح داوود أكديري، أن اللجنة، ستقوم بالتحقيق مع قائد الفريق، قبل اتخاذ القرار النهائي ضده، والرفع بذلك إلى مجلس الإدارة.