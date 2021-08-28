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فلكية جدة: التربيع الأخير يشرق في سماء المملكة غداً

منذ 54 دقيقة
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فلكية جدة: التربيع الأخير يشرق في سماء المملكة غداً

جدة (صدى):
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن ‎قمر التربيع الأخير لشهر محرم سيشرق في سماء ‎المملكة والوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الأحد 29 أغسطس.

وأضافت أنه سيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج – أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض مقارنة بأي قمر تربيع آخر هذا العام 2021، مشيرة إلى أن القمر سيكون بين عنقود الثريا ونجم الدبران على قبة السماء هذه الليلة الا أن الثريا لن تُرى بالعين المجردة من داخل المدن لكن يمكن رصدها عبر المنظار، في حين سيكون من السهل رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر قرب القمر.

وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيصل نقطة الأوج عند الساعة 05:22 صباحا ( 02:22 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون على مسافة 404,099 كيلومتر وسيرصد عالياً في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الإثنين، بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 10:13 صباحا (07:13 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيبقى مرئياً إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

الجمعية الفلكية بجدة
الأرض
فلكية جدة
شهر محرم
سماء المملكة
عنقود الثريا
التربيع الأخير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 23 دقيقة
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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