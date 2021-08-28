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كشف لغز مقتل "حسناء بغداد" نورزان الشمري: "شقيقها نفذ الجريمة"

منذ 7 ساعات
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كشف لغز مقتل "حسناء بغداد" نورزان الشمري: "شقيقها نفذ الجريمة"

بغداد (صدى):
آثار مقتل الفتاة نورزان الشمري "حسناء بغداد " في منطقة الجادرية، غضب عراقي واسع ،بعدما كشفت وزارة الداخلية العراقية، الشخص المتورط في الجريمة.

وكانت نورزان الشمري قد تلقت الأسبوع الماضي، 3 طعنات من مسلحين عندما كانت في طريق عودتها مساءً إلى منزلها، حيث تعمل في محل لبيع الحلويات.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على الشخص المتورط بجريمة قتل الفتاة نورزان الشمري، حيث تبين أنه شقيقها بالتعاون مع أبناء عمومته في واقعة أثارت صدمة في الأوساط الشعبية.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد أن شقيقها المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها، وما زال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى معرفة هويتهما"، مشيرة إلى أن "الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته".

وكشفت مصادر أن شقيق الشمري يعمل منتسباً في جهاز مكافحة الإرهاب، وحصلت مشادات كلامية وشجاراً سابقاً مع نورزان من جهة، وشقيقها وأبناء عمومته من جهة أخرى، حيث أرادوا منها ترك عملها الذي تعتاش منه، بداعي التكفل بحياتها وحياة والدتها، وهذا لم يحصل، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف المصدر، المشكلات تفاقمت ووصلت إلى حد التهديد بالقتل، وهو ما زاد من إصرار نورزان على المواجهة، لكنها لم تجد أحد يسندها، خاصة وأنها فتاة، وصغيرة العمر.

الداخلية العراقية
نورزان الشمري
حسناء بغداد
منطقة الجادرية

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 38
منذ 5 ساعات
كل هالجمال وتعمل وينهم عن الموجود هنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133041
منذ 5 ساعات
لا حول و قوة إلا بااله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14122
منذ 5 ساعات
دعاء: اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار ، ومن فقد الأهل ، ومن حزن القلب ، وحرقة الشعور ، اللهم إني استودعتك نفسي ، وأهلي ومن أحب، ويـسر لي أمري يارب..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14122
منذ 5 ساعات
اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار ، ومن فقد الأهل ، ومن حزن القلب ، وحرقة الشعور ، اللهم إني استودعتك نفسي ، وأهلي ومن أحب، ويـسر لي أمري يارب..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3850
منذ 3 ساعات
حسبي الله عليه وعلى العمومة العفنه اللي ماهمها الا القتل والسالفة انهم زوجوها وهي صغير بعمر ١٣ سنة من واحد راعي مخدرات وتطلقت منه بطلوع الروح وبعدها زوجوها لواحد نفس الشيء متعاطي بس يضرب ويسكر وراحت لعمانها واخوها ورفضوا انهم يساعدونها ولكن اراد الله وتطلقت منه وايضا بالغصيبه تطلقت منه وراحت مع امها وسكنوا لحالهم وصارت تشتغل ولكن عمها الا والا يغصب عليها تتزوج من ولده وهو من كان يسعى في تزويجها بكل مرة ويحيب عاهات لها ولكنها هالمرة اصرت انهم ما يزوجونها ولانها اتخذت هالقرار حرصوا اخوها عليها وترصدوا لها وقتلوها. هالحالة لاي امرأة او فتاة طالما انها تشتغل وعايشه تاكل هي وامها لقمتهم بالحلال وش يبون منها . الكلام هذا اقاربها قالوه بتويتر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16958
منذ ساعتين
العراق وقع في مصيبة كبيرة من يوم تحرشت به أمريكا كذبا وقال بوش أبو بسكوت كمون وتاتشر الشريرة أنه يوجد أسلحة دمار شامل في العراق .. وعليه الله يورينا في أمريكا يوم مثل أيام العراق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16958
منذ ساعتين
اللهم انتقم من الظالمين وأجعلهم عبرة لغيرهم من بني جلدتهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82556
منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

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