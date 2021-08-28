الأميرة نجود بنت هذلول تتوج الفائزين في بطولة كأس رياضات التزلج

ماجد محمد (صدى):
توجت صاحبة السمو الملكي الاميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز ال سعود عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة الفائزين في بطولة كاس رياضات التزلج على ملاعب نادي الدرعية بمحافظة الدرعية .
وشارك في التتويج 40 لاعبا في أولي انطلاق نشاط الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة التي انطلقت في شهر يناير الحالي 2021 برئاسة الاستاذ عمر بن فيصل الحجيلان.
وأشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة بالدعم والاهتمام الذي تجده الرياضات بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مما مكن ذلك الدعم في ان تصل الرياضة المملكة إلى أعلى المستويات.