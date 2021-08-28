نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأميرة نجود بنت هذلول تتوج الفائزين في بطولة كأس رياضات التزلج

منذ 6 ساعات
2561
2
الأميرة نجود بنت هذلول تتوج الفائزين في بطولة كأس رياضات التزلج

ماجد محمد (صدى):
توجت صاحبة السمو الملكي الاميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز ال سعود عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة الفائزين في بطولة كاس رياضات التزلج على ملاعب نادي الدرعية بمحافظة الدرعية .

وشارك في التتويج 40 لاعبا في أولي انطلاق نشاط الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة التي انطلقت في شهر يناير الحالي 2021 برئاسة الاستاذ عمر بن فيصل الحجيلان.

وأشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة بالدعم والاهتمام الذي تجده الرياضات بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مما مكن ذلك الدعم في ان تصل الرياضة المملكة إلى أعلى المستويات.

محافظة الدرعية
نادي الدرعية
كأس رياضات التزلج
الأميرة نجود بنت هذلول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133041
منذ 4 ساعات
طيب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16958
منذ ساعة
شكرا لرعايتك واهتمامك يا سمو الأميرة الملكية حفيدة المؤسس رحمه الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

أخر الأخبار

الصرامي يعلق على تعاقد الاتحاد مع بريجوفيتش:"نموذج فاضح لسوء الاختيار"
الصرامي يعلق على تعاقد الاتحاد مع بريجوفيتش:"نموذج فاضح لسوء الاختيار"
منذ دقيقتين 1027
مقاتلات التحالف تدمر طقمين حوثيين وتصرع جميع من كانوا على متنها بمأرب 
مقاتلات التحالف تدمر طقمين حوثيين وتصرع جميع من كانوا على متنها بمأرب 
منذ 16 دقيقة 1196
استشاري يحذر أهالي الطلاب من تبادل الأحضان والقبلات بعد عودتهم من المدرسة "فيديو"
استشاري يحذر أهالي الطلاب من تبادل الأحضان والقبلات بعد عودتهم من المدرسة "فيديو"
منذ 32 دقيقة 1255
بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بخلق أزمة دبلوماسية بين مصر ولبنان
بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بخلق أزمة دبلوماسية بين مصر ولبنان
منذ 41 دقيقة 368
متحدث الصحة يوجّه رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات "فيديو"
متحدث الصحة يوجّه رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات "فيديو"
منذ ساعة 1519
بالفيديو.. شاحنة تنقل عدد هائل من العمالة بطريقة مخالفة
بالفيديو.. شاحنة تنقل عدد هائل من العمالة بطريقة مخالفة
منذ ساعة 1432
وزير الاستثمار: المملكة تسعى لتكون أحد عواصم العالم الكبرى في القطاع المالي
وزير الاستثمار: المملكة تسعى لتكون أحد عواصم العالم الكبرى في القطاع المالي
منذ ساعة 1311
حرس الحدود: ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية
حرس الحدود: ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية
منذ ساعة 1450
هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"
هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"
منذ ساعة 989
شاهد. 3 كلاب متوحشة تهاجم سيدة خلال سيرها في الشارع 
شاهد. 3 كلاب متوحشة تهاجم سيدة خلال سيرها في الشارع 
منذ ساعتين 841