شاهد.. طفلة تقود سيارة بسرعة جنونية في شارع عام

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، قيام طفلة ذات ثمان سنوات بقيادة السيارة بسرعة جنونية في الشارع العام بمدينة تعز وسط اليمن.
وأظهر الفيديو، لحظة قيادة الطفلة للسيارة بسرعة في الشارع العام، وطلب والدها منها أن تقوم بعمل حركات متهورة خلال قيادة السيارة، والتي أثارت غضب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تتسبب بتعرض حياتها والآخرون للخطر.
وطالب بعض النشطاء بالقبض على والد الطفلة وعمل تعهد بعدم تكرار هذا الخطأ والذي قد يؤدي إلى التسبب في حوادث مرورية والتي تتسبب في وفاة العشرات أسبوعيا في اليمن.