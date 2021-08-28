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شاهد.. طفلة تقود سيارة بسرعة جنونية في شارع عام

منذ ساعة
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شاهد.. طفلة تقود سيارة بسرعة جنونية في شارع عام

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول، قيام طفلة ذات ثمان سنوات بقيادة السيارة بسرعة جنونية في الشارع العام بمدينة تعز وسط اليمن.

وأظهر الفيديو، لحظة قيادة الطفلة للسيارة بسرعة في الشارع العام، وطلب والدها منها أن تقوم بعمل حركات متهورة خلال قيادة السيارة، والتي أثارت غضب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تتسبب بتعرض حياتها والآخرون للخطر.

وطالب بعض النشطاء بالقبض على والد الطفلة وعمل تعهد بعدم تكرار هذا الخطأ والذي قد يؤدي إلى التسبب في حوادث مرورية والتي تتسبب في وفاة العشرات أسبوعيا في اليمن.

سيارة
اليمن
تعز
طفلة
سرعة جنونية
قيادة متهورة
شارع عام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 52 دقيقة
مامعه حق ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82544
منذ 36 دقيقة
والله شاطره

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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