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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته بعد التقاعد ويوجه نصيحة للمتقاعدين للتغلب على الأمراض

منذ 14 ساعة
19373
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بالفيديو.. مواطن يروي تجربته بعد التقاعد ويوجه نصيحة للمتقاعدين للتغلب على الأمراض

خاص (صدى):
نصح المواطن الإعلامي محمد بن يحيي الفيفي كبار السن بممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم من جميع الأمراض التي تظهر بعد التقاعد.

وقال الفيفي عن تجربته بعد التقاعد، إنه بعد التقاعد بسنة بدأت تظهر عليه الأمراض من ضغط وسكر وغيرها حتى نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن هناك الدكتور كتب له العديد من الأدوية ونصحه بإنقاص الوزن إلى 65 كليو، مشيراً أنه نجح في ذلك عن طريق ممارسة رياضة المشي، وهو الأمر الذي ساعده في الاستغناء عن جميع الأدوية التي كان يستخدمها.

ووجه الفيفي رسالة إلى جميع المتقاعدين وكبار السن نصحهم فيها بممارسة رياضة المشي، حتى ولو القليل من الوقت يومياً للتخلص من الأمراض وعدم الاستسلام للأمراض والأدوية.

 

 

التقاعد
المتقاعدين
السكر
كبار السن
الضغط
رياضة المشي
أمراض الشيخوخة
فوائد الرياضة
نصائح لكبار السن

التعليقات

عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 38
منذ 11 ساعة
اذا تقاعدك ممتاز نفسيا ترتاح لا رياضه ولا هم
واذا تقاعدك مزري ابشر بالامراض لو تناقز كل يوم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 9 ساعات
الكلاب تنبح من بعيد وأنت وهو وأنا بالطبع لا يجيب .. غير أن التقاعد فعلا يجلب الأحزان والأمراض وغيرها .. ويسبب وعكة دماغية ونفسية وعصبية وأحيانا نباحية. كفاكم رب العالمين شرها
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3902
منذ 8 ساعات
حدث ولا حرج , لقد ابغضت الدنيا وما فيها بعد ان تقاعدت ولقد صدق من قال حتى مصطلح متقاعد مستقى من كلمة ( مت قاعدا)
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16972
منذ 7 ساعات
المشكلة إن فيه انفصال كوني عن الواقع .. بين الحكمة وبين ضالتنا
ابونايف
ابونايف عدد التعليقات : 2366
منذ 3 ساعات
كلام فاضي التقاعد نعمه وحريه تامه واتوقع ما رفع ضغطك غير الضرائب والكهرباء وساهر وغيره والجاي أشد حاول يكون عندك الجراه وتتكلم بكل اريحيه ههههههه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يدمرهم ويحشرهم في جهنم
ابو عمار
تبي الزواج الله يرزقها
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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