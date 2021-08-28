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المزح الثقيل

منذ ساعتين
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1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 40 دقيقة
ههههههههههههههههههه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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