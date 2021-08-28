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بالفيديو.. استشاري: دخلنا في منطقة آمنة ولكن يجب أن نكون حذرين فالوباء لم ينتهِ بعد

منذ ساعتين
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بالفيديو.. استشاري: دخلنا في منطقة آمنة ولكن يجب أن نكون حذرين فالوباء لم ينتهِ بعد

الرياض (صدى):
أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، أننا دخلنا في منطقة آمنة، لافتًا إلى خفض الإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور سميح غزال، إن هناك انخفاض ثابت للوباء وكل ذلك بفضل الله وحملة التطعيم الطموحة التي تنفذ هذه الأيام، وتعاون السكان والتزامهم بالاحترازات وتوفر التعليمات والنظم الخاصة بمكافحة الوباء، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وقال استشاري الأمراض المعدية، أن خفض وزيادة الاحترازات يعتمد على عوامل كثيرة تتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية بشكل مُستمر، مشيرًا إلى أن المملكة دخلت منطقة آمنة بالنسبة لإصابات كورونا، لكن يجب الحذر كون الوباء لم ينتهِ حتى الآن على مستوى العالم.

وشدد على أن تجاهل الإجراءات الاحترازية قد يزيد من الإصابات، مضيفًا أنه يجب الحذر عند العودة الحضورية للمدارس والجامعات؛ لتجنب زيادة الحالات بين الطلاب والطالبات.

المملكة
كورونا
فيروس كورونا
منطقة آمنة
الإجراءات الاحترازية
استشاري أمراض معدية
العودة الحضورية للمدارس

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82544
منذ 42 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 42 دقيقة
الحمد لله ، هذا فضل من الله .. ربنا يتمم لنا بخير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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