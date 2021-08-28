الأهلي يتعاقد مع لاعب محلي كبير

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن نادي الأهلي، تعاقد مع ظهير أيمن محلي، لافتًا إلى أن النادي سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة.
ولم يكشف البدر، عن اسم اللاعب، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه نواف البوشل، ظهير أيمن نادي الفتح؛ حيث يحاول الأهلي، منذ فترة طويلة، التعاقد مع البوشل، البالغ من العمر 21 سنة، مستغلًا نهاية عقده مع الفتح، في الصيف القادم.
ويعد البوشل أحد أبناء الفتح، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2018، فيما لعب الظهير الأيمن الشاب، 35 مباراة رسمية مع الفريق، في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.