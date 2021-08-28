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الأهلي يتعاقد مع لاعب محلي كبير

منذ 16 ساعة
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الأهلي يتعاقد مع لاعب محلي كبير

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن نادي الأهلي، تعاقد مع ظهير أيمن محلي، لافتًا إلى أن النادي سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة القادمة.

ولم يكشف البدر، عن اسم اللاعب، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه نواف البوشل، ظهير أيمن نادي الفتح؛ حيث يحاول الأهلي، منذ فترة طويلة، التعاقد مع البوشل، البالغ من العمر 21 سنة، مستغلًا نهاية عقده مع الفتح، في الصيف القادم.

ويعد البوشل أحد أبناء الفتح، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2018، فيما لعب الظهير الأيمن الشاب، 35 مباراة رسمية مع الفريق، في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

 

الفتح
الأهلي
دوري المحترفين
الميركاتو الصيفي
تعاقدات
ظهير أيمن
نواف البوشل

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2592
منذ 15 ساعة
صدقت طلع البوشل دائماً إعلام خيخة يكبر المواضيع التافهة إعلام تابع وعقيم
مصلح ال حسين
مصلح ال حسين عدد التعليقات : 42
منذ 10 ساعات
ومن فيه لاعب الان كبير😫
فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 599
منذ 7 ساعات
فهد المولد
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 3
منذ ساعتين
سبحان الله والحمدلله لاإله إلا الله والله أكبر
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 3
منذ ساعتين
سبحان الله والحمدلله لاإله إلا الله والله أكبر
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يدمرهم ويحشرهم في جهنم
ابو عمار
تبي الزواج الله يرزقها
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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