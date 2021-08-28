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إجراءات ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بسوق العمل

منذ 11 ساعة
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إجراءات ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بسوق العمل

علي القحطاني (صدى):
كشف مجلس شؤون الأسرة، عن 6 إصلاحات ساعدت على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة في سوق العمل بالمملكة.

وقال المجلس أن فرص التمكين أتاحت للمرأة المشاركة في ‏القوى العاملة بنسبة 33.2% في عام 2020، فيما كانت قبل ‏الرؤية 19.4%، فيما ‏شملت الك الإجراءات، المساواة في الحصول على التمويل، وعدم التمييز في ‏الأجور والوظائف وساعات العمل.‏

وأشار إلى أن تدشين بوابة العمل عن بعد، كان من ضمن فرص ‏التمكين، بالإضافة إلى منع فصل المرأة خلال فترة الحمل، مع ‏ضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.‏

 

المرأة
المملكة
سوق العمل
مجلس شؤون الأسرة
تمكين المرأة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133041
منذ 11 ساعة
ربنا يعين ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8491
منذ 10 ساعات
الوضع الحقيقي
تمكين المرأة
طرد الرجل
احمد
احمد عدد التعليقات : 701
منذ 9 ساعات
الله يستر بستره مصيبه
omar
omar عدد التعليقات : 173
منذ 9 ساعات
نتشفرف بى بناتنا عمل جاد وحجاب بارك الله فيكم وفى اهاليكم اللذين احسنو تربيتكم
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 147
منذ 9 ساعات
تمكين المرأة في بيتها وتربية نشء فعال
والله خلق الرجل للعمل والكفاح ونفقة البيت
عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 38
منذ 5 ساعات
مكنتوها ممتاز هل تشارك زوجها بالمصاريف مادام هو تنازل عن حقوقه لزوجته تجلس ببيتها وتعنتي فيه

اغلبهن لا يشاركن الزوج بشي فالزواج مهدد بالمشاكل والطلاق لان الانثى تتغير نفسيتها و اسلوبها وتتعالى على الزوج اذا اصبح معها اموال
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
وضفوا البنات على حساب الرجال اللي وراهم مصاريف زواج وبيت وسيارة بنصير مثل مصر المرأة تشتغل والرجال مو لاقي شغل
زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 49
منذ 45 دقيقة
الرجل ينتظرها في السيارة خارج السوق إذا ما تسوق !!!!!!!!!!!
حسبي الله و نعم الوكيل
ضيعوا وقارها و قرارها

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

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