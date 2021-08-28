القبض على رجل استغل ابنته وزوجتيه في أعمال الدعارة

بيروت (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في لبنان من القبض على شخص يقوم بإدارة وتسهيل أعمال الدعارة لعدد من النساء والفتيات اللبنانيات والسوريات، ومنهن إبنته منذ أن كانت قاصر.
وحاول أحد رجال الأمن الإيقاع به طالباً منه فتاة لممارسة الجنس، فرحّب به الأخير ظناً منه أنه أحد زبائنه الدائمين، واتفق معه على تسليمه فتاة مقابل مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لفترة ساعة واحدة، على أن يتصل به ويدفع له مبلغاً مماثلاً إضافياً في حال رغب بتجديد الساعة.
وحضر شخص على متن سيارة وبرفقته فتاة فأطبقت عليهما دورية أمن واقتادتهما إلى مقرها؛ حيث اتضح أن الفتاة ابنة المتهم والتي يسهل لها عمل الدعارة هي وزوجتيه.