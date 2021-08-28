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القبض على رجل استغل ابنته وزوجتيه في أعمال الدعارة

منذ يوم
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القبض على رجل استغل ابنته وزوجتيه في أعمال الدعارة

بيروت (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في لبنان من القبض على شخص يقوم بإدارة وتسهيل أعمال الدعارة لعدد من النساء والفتيات اللبنانيات والسوريات، ومنهن إبنته منذ أن كانت قاصر.

وحاول أحد رجال الأمن الإيقاع به طالباً منه فتاة لممارسة الجنس، فرحّب به الأخير ظناً منه أنه أحد زبائنه الدائمين، واتفق معه على تسليمه فتاة مقابل مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لفترة ساعة واحدة، على أن يتصل به ويدفع له مبلغاً مماثلاً إضافياً في حال رغب بتجديد الساعة.

وحضر شخص على متن سيارة وبرفقته فتاة فأطبقت عليهما دورية أمن واقتادتهما إلى مقرها؛ حيث اتضح أن الفتاة ابنة المتهم والتي يسهل لها عمل الدعارة هي وزوجتيه.

لبنان
الآداب العامة
ممارسة الرذيلة
أعمال منافية للآداب
أعمال الدعارة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8493
منذ يوم
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
وردهم إليك ردا جميلا
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2444
منذ يوم
ال 300 الف ليره لبناني تطلع 70 ريال تقريبا -- يا بلاش
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133105
منذ يوم
لا حول و قوة إلا بااله العلي العظيم ..
قرناس
قرناس عدد التعليقات : 4
منذ يوم
الفقر عاملين حالهم انهم انجزوا مهمة الدرك كان من زبائنه واختلف معه وقبض عليه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52796
منذ 13 ساعة
لعنة الله عليه الديوث
أبو مبارك
أبو مبارك عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

زائر
الظاهر رد على هجوم المطار هذه عندهم معلومات انها داعش خراسان
mohammed
كتاب سفلة لدينا للأسف كل مرة يطلع واحد منهم بتصريح مثل وجهه
صالح الغامدب
والله الي بيطبخ لمرته وهي راقده .... انه ماهو رجال وانه خروف ... انا تزوجت عشان تقوم ببيتي وعيالي واعطيتها مهر لهذا السبب انا...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
عبدالله
لو منظمين القمة العراقيين رجال وفيهم نخوة عروبة علموا هذا المجوسي قدره ومحله الذي يليق به

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