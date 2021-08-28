تحذير من نسخة معدلة من تطبيق "واتس أب" تهدد خصوصية المستخدمين

وكالات (صدى):
حذر خبراء كاسبرسكي من إصدار خبيث من نسخة معدلة من تطبيق واتس أب تهدد خصوصية المستخدمين.
وقال الخبراء أن مطورون يُصدرون نسخاً معدلة غير رسمية من بعض التطبيقات الشهيرة، وأبرزها واتس أب لكن إصداراً من النسخة المعدّلة من هذا التطبيق، واسمها FMWhatsapp، ينشر تروجان Triada الذي يستهدف الهواتف المحمولة، وهو قادر على تنزيل تروجانات أخرى، وإطلاق إعلانات، وإصدار اشتراكات، فضلاً عن قدرته على اعتراض الرسائل النصية القصيرة للمستخدم.
وأوضح الخبراء أن ثمّة محتالون يستغلون الاعلانات المنشورة على التطبيقات في توزيع شيفرات برمجية خبيثة ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في الإصدار (16.80.0) من النسخة المعدلة من واتس أب والمسمّاة FMWhatsapp، إذ يتضمن ذلك الإصدار تروجان Triada ومكتبة للإعلانات.
ويعمل التروجان على جمع البيانات حول الجهاز المحمول للمستخدم، قبل أن ينزّل على الهاتف الذكي تروجاناً»
آخر، يختاره من مجموعة تروجانات بناءً على أمر الجهة التي تقف وراءه.
ونصح الخبراء المستخدمين باتباع تدابير عدة للبقاء في أمان، وتتضمن عدم تثبيت التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية، والمصادر الموثوق بها، والحرص على التحقق من الأذونات التي تُمنح للتطبيقات المثبتة، فقد يكون بعضها خطراً.