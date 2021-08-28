نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تحذير من نسخة معدلة من تطبيق "واتس أب" تهدد خصوصية المستخدمين

منذ 12 ساعة
2366
1
تحذير من نسخة معدلة من تطبيق "واتس أب" تهدد خصوصية المستخدمين

وكالات (صدى):
حذر خبراء كاسبرسكي من إصدار خبيث من نسخة معدلة من تطبيق واتس أب تهدد خصوصية المستخدمين.

وقال الخبراء أن مطورون يُصدرون نسخاً معدلة غير رسمية من بعض التطبيقات الشهيرة، وأبرزها واتس أب لكن إصداراً من النسخة المعدّلة من هذا التطبيق، واسمها FMWhatsapp، ينشر تروجان Triada الذي يستهدف الهواتف المحمولة، وهو قادر على تنزيل تروجانات أخرى، وإطلاق إعلانات، وإصدار اشتراكات، فضلاً عن قدرته على اعتراض الرسائل النصية القصيرة للمستخدم.

وأوضح الخبراء أن ثمّة محتالون يستغلون الاعلانات المنشورة على التطبيقات في توزيع شيفرات برمجية خبيثة ويتمثل أحد الأمثلة على ذلك في الإصدار (16.80.0) من النسخة المعدلة من واتس أب والمسمّاة FMWhatsapp، إذ يتضمن ذلك الإصدار تروجان Triada ومكتبة للإعلانات.

ويعمل التروجان على جمع البيانات حول الجهاز المحمول للمستخدم، قبل أن ينزّل على الهاتف الذكي تروجاناً»

آخر، يختاره من مجموعة تروجانات بناءً على أمر الجهة التي تقف وراءه.

ونصح الخبراء المستخدمين باتباع تدابير عدة للبقاء في أمان، وتتضمن عدم تثبيت التطبيقات إلا من المتاجر الرسمية، والمصادر الموثوق بها، والحرص على التحقق من الأذونات التي تُمنح للتطبيقات المثبتة، فقد يكون بعضها خطراً.

الهواتف المحمولة
تطبيق واتس أب
خبراء كاسبرسكي
المتاجر الرسمية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82556
منذ ساعة
ايييييييي كم التحذير لكم أكثر من سنه

أخبار الوتساب وكارونا زي بعض

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
منقولا غتيت .. يعني سئيل و غليظ و تقيل دم و ما بينطاء هيدي بالشامي
ابو محمد 😎 ✍️
أهاااهـ .. اجل ساوند ستورم ...قل لي...إيه قل لي... !!!!؟ ... ياخوفي من ستورم لا تبقي ولا تذر كـ ستورم عاد الأولى ...
ع. س. ع
هدف صحيح 100 /100 والحكم زرف بلنتي لضمك ضد الأهلي
د محمد ماجد بخش
تبغى تعرف السر .. من التواجد قبل المدير في العمل .. تراه بسيط يا مال الهزيمة ٦٧
د محمد ماجد بخش
ترى ما عاد نحتاج هيئة ترفيه .. ما شاء الله عنه مرفهين على قفا من يشيل

أخر الأخبار

الصرامي يعلق على تعاقد الاتحاد مع بريجوفيتش:"نموذج فاضح لسوء الاختيار"
الصرامي يعلق على تعاقد الاتحاد مع بريجوفيتش:"نموذج فاضح لسوء الاختيار"
منذ دقيقة 1022
مقاتلات التحالف تدمر طقمين حوثيين وتصرع جميع من كانوا على متنها بمأرب 
مقاتلات التحالف تدمر طقمين حوثيين وتصرع جميع من كانوا على متنها بمأرب 
منذ 16 دقيقة 1191
استشاري يحذر أهالي الطلاب من تبادل الأحضان والقبلات بعد عودتهم من المدرسة "فيديو"
استشاري يحذر أهالي الطلاب من تبادل الأحضان والقبلات بعد عودتهم من المدرسة "فيديو"
منذ 31 دقيقة 1255
بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بخلق أزمة دبلوماسية بين مصر ولبنان
بلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بخلق أزمة دبلوماسية بين مصر ولبنان
منذ 41 دقيقة 368
متحدث الصحة يوجّه رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات "فيديو"
متحدث الصحة يوجّه رسائل توعوية قبل عودة الطلاب والطالبات للمدارس بساعات "فيديو"
منذ ساعة 1519
بالفيديو.. شاحنة تنقل عدد هائل من العمالة بطريقة مخالفة
بالفيديو.. شاحنة تنقل عدد هائل من العمالة بطريقة مخالفة
منذ ساعة 1432
وزير الاستثمار: المملكة تسعى لتكون أحد عواصم العالم الكبرى في القطاع المالي
وزير الاستثمار: المملكة تسعى لتكون أحد عواصم العالم الكبرى في القطاع المالي
منذ ساعة 1311
حرس الحدود: ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية
حرس الحدود: ضبط 580 متسللا و11 هاربا عبر حدود السعودية
منذ ساعة 1450
هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"
هجوم حاد من شقيق بدرية طلبة عليها بعد إعلانها وفاته:"أنتي ميتة بالنسبة لي من زمان"
منذ ساعة 984
شاهد. 3 كلاب متوحشة تهاجم سيدة خلال سيرها في الشارع 
شاهد. 3 كلاب متوحشة تهاجم سيدة خلال سيرها في الشارع 
منذ ساعتين 841