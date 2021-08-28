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امرأة من بادية الجنوب تخض اللبن قبل 40 عام

منذ 5 ساعات
1443
6
امرأة من بادية الجنوب تخض اللبن قبل 40 عام
امرأة
أطفال
اللبن
خبر في صورة
بادية الجنوب
الخضاضة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 4 ساعات
الله الله الله .. ياسلام سلم يا سلام على البساطه واهل البساطه وراحة البال ..

.. اييييييييييييه قال الذي قال // لكل زمان دولة ورجال .. وقال ايضاً // كل وقت يستحي من وقته .. وقال ابو محمد قدس الله سره // لكل اهل زمان ثقافتهم وطريقة تدبير معيشتهم ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 254
منذ ساعتين
حلاته شرب اللبن لما يمخض بالسقاء
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 14115
منذ ساعة
خضّي اللبن يا الغالية انعشي الروح

الضيف غالي من رجالٍ كريمين

خليك ظفره أجعلي البال مشروح

ترى الكرم طبع السعودي من سنين

خالد ناصر المخيمر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82544
منذ 40 دقيقة
قدس الله سرك ياعميد صدى
وصح لسانك يا شاعر صدي
وصدقت يا بلسم الروح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82544
منذ 39 دقيقة
بس الجنوب أغلبهم يستخدمون الشكوه مو الدبيه
أظن هذي الصوره مو من عندنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133006
منذ 27 دقيقة
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ ..
ـــــــــــــــــــــــ

.. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات المعلق فيها ( هاالجره باالصوره ) ، وكذالك يعلّق بها ، السقاء او الشكوه او الصميل ( كما نسميه نحن ) ، المهم هو الوعاء الذي يخض فيه الحليب .. سؤالي ما اسم الثلاث خشبات اللي يعلق بها وعاء خض الحليب ليصبح لبن ...؟؟

.. اللي يعرف الجواب راح ارسل له برنيطه من حقات الملكه اليزابيث لما ترسلهن لي ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان مدبر الافلاااك .. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ..
ابو محمد 😎 ✍️
تسلمين اختنا العزيزه .. لست محرومه .. لاهنتِ .. ـــــــــــــــــــــــ .. عندي سؤال يا اخوان ، ألا وهو : من يعرف اسم الثلاث خشبات...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والله انها عندي ونادر ما استخدمها لأن الريحه 😷😷😷😷😷😷😷😷
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. راحوا وكأنهم عصافير راشقهم بقبسون ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله شاطره

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